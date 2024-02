Profesoară din Vaslui, agresată de soț în fața școlii de față cu elevii. Cei doi spun că a fost doar “o ceartă în familie”

Momente de panică trăite în fața unei școli din comuna vasluiană Banca. O profesoară a fost agresată de soț chiar sub ochii elevilor și a martorilor. Bărbatul, care este consilier local, susține însă că a fost doar o ceartă în familie.

“El i-a cerut telefonul, ea nu a vrut să i-l dea și a încercat să i-l ia cu forța. A lovit-o și a tras de ea până i-a luat geanta și apoi telefonul”, a povestit un vecin care a asistat la întreaga scenă, pentru Vremea Nouă.

Martori au fost și elevii care ieșeau de la școală, dar și o colegă a profesoarei care a sunat la 112. Bărbatul a plecat înainte de sosirea polițiștilor, însă a fost mai târziu audiat și informat că s-a emis un ordin de protecție provizoriu și nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 mp de soția sa.

Doar o ceartă

Contactat de presa locală, bărbatul spune că nu se pune problema de vreo agresiune, ci a fost doar o banală ceartă. “A fost o ceartă în familie. Nu am ce să spun mai mult. Nu am agresat, nu nimic. A fost o discuție familială. Cum să o agresez? Da’ eu fac așa ceva? Ăștia (n.r. opoziția) au scos așa ceva. Asta e campanie electorală. A venit, am vorbit cu ea, ne-am împăcat, asta e treaba”, a spus consilierul local.

De cealaltă parte, polițiștii spun că pe numele bărbatului a fost deschis dosar penal. „La data de 26 februarie 2024, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Banca au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o femeie de 51 de ani, din comuna Banca, cadru didactic la o unitate de învățământ din aceeași localitate, ar fi fost agresată și deposedată de telefonul mobil de către sotul său, în incinta unității de învățământ. În cauză a fost întocmit dosar penal, fiind efectuate cercetări pentru infracțiunile de furt, violență în familie și distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad. Totodată, a fost emis ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, impotriva barbatului de 50 de ani, din comuna Banca, bănuit de comiterea infracțiunilor”.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se par deplasate unele declaraţii ale Înaltpreasfinţitului Teodosie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰