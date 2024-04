Vezi și

La acţiunea desfăşurată de poliţişti au participat şi câini de urmă și de patrulare.

Anne Ciolcă, IPJ Ilfov: Colegii de la serviciul rutier monitorizeaza traficul rutier de la inaltime, colegul nostru se afla in elicopterul Politiei Romane. Acesta ne transmite in timp real informatii, astfel incat colegii de la sol sa se poata deplasa in cel mai scurt timp pentru a proceda in consecinta.

Nu au fost puţini cei care au fost prinşi pe picior greşit

Eduard Marin, reporter Observator: In urma actiunii, peste 300 de soferi au fost amendati. 146 de conducatori auto au depasit limita legala de viteza si au fost sanctionati. Au fost retinute 26 de permise de conducere si 5 certificate de inmatriculare, iar din elicopeter, politistii au identificat 4 soferi cate au depasit neregulemantar si un sofer care a calcat linia continua, si de asemenea, cu totii au fost amendati.

Raziile continuă şi în zilele următoare, mai ales că în vacanţă nimeni nu stă acasă. Însă cei care se grăbesc prea tare spre distracţie ar putea fi traşi pe dreapta de echipajele de poliţie.

