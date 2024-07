Reacţia unui băimărean când a văzut cam cât ar trebui să cheltuiască pe zi la mare, în România. "Oameni buni, mi se pare un picuţ cam mult"

„Cu câţi bani trebuie să mă duc în România, la mare, 8 zile, 7 nopţi, 2 persoane la privat, la hotel nu la all-inclusiv. Eu am zis aşa, cazare 200 de lei pe noapte - 1.400, mâncare 200 de lei pe zi -1.400, drumul, având în vedere că sunt din Maramureş, sunt 1700 km dus întors - 10000 de lei, viciile, cum ar fi ţigări sau alcool - 700 de lei, şezlong - 700 de lei, divertisment, să te dai pe o banană, să mergi cu bărcuţa - 350 de lei, ieşiri seara pe faleză sau pe undeva, am pus 100 de lei pe zi -700 de concediu, cadouri să cumperi pentru prieteni când vii acasă - 350 de lei.

Cât te costă o zi pe litoralul românesc

Mi-a dat un total de 6.600 de lei, adică 950 de lei pe zi oameni buni. Mie mi se pare un picuţ cam mult”, a scris băimăreanul.

Filmuleţul a avut peste 300.000 de vizualizări, iar internauţii s-au apucat să comenteze. „Exact cu banii ăștia am fost în Egipt acum 3 săptămâni, 5 stele All inclusive , 2 adulți și 2 copii”. „Exclus asa ceva.Am fost in Grecia 2 pers cu masina 7 nopti și ne-a costat totul 4000 lei. Si n-am făcut nici foamea și n-am stat nici in casa. Dar trebuie sa știi sa faci alegeri bune,nu sa arunci banii”, “Da unde ai găsit domnule draga,200 Ron cazare?noi cu mare greu am găsit doar de dormit 350 Ron/noapte,până pe 10 iul,apoi este 380/noapte”, sunt doar câteva dintre comentarii.

