Echipele, formate din bucătari veniţi din toată ţara, au început cu prima rundă, şi cea mai grea: sacrificarea porcilor. A urmat apoi procesarea cărnii, conform tradiţiilor din zonele reprezentate. "Trebuie să reprezentăm, obiceiurile băbeşti, ce sunt aici acum arătate pentru toată lumea. Deci cine vrea să vadă cum se taie un porc, ce produse se fac dintr-un porc, poate să vină aici la faţa locului şi să vadă ce pregătim noi", a declarat Tiberiu Schupler, primar Urziceni.

Ce spune tradiţia

Juraţii au avut mai multe categorii de jurizat: cel mai bun caltaboş, cel mai bun cârnat, sau chiar cea mai bună pălincă. "Am pregătit nişte mâncăruri tradiţionale. Aici va fi un gulaş, guiaş, aşa zis pe ungureşte, dincolo va fi o tocăniţă din picioare de porc şi dincolo o sa avem sarmale", a declarat Zsolt Kanya, concurent din Căpleni. Pomana porcului a rămas, în zonă, o tradiţie care adună atât familii cât şi comunităţi. "Ar fi foarte frumos să câştigăm, în sfârşit şi un premiu, dar nu pentru premiu am venit. Noi am venit pentru comunitate, să ne adunăm, să fim uniţi", a declarat un concurent din Săcăşeni.

Porcul a fost vedeta şi la prima ediţie a Festivalului Gusturilor de pe Câmpie de la Mureş, unde 10 echipe de bucătari s-au întrecut în delicatese tradiţionale. Tradiţia spune că tăierea porcului este un ritual care aduce prosperitate și bogăție în gospodărie, iar pomana porcului atrage belșugul, bunătatea și sănătatea, fiind un ospăț care se oferă apropiaţilor după sacrificarea animalului.

