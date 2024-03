Rezultate LOTO 6/49 duminică 10 martie 2024. Numerele câştigătoare la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 10 martie 2024, Loteria Română organizează noi trageri loto. La ultimele trageri loto, Loteria Română a acordat peste 19.000 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.

Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, duminică 10 martie

Loteria Română organizează duminică, 10 martie 2024, Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 150.000 de lei

– 150.000 de lei JOKER – 50.000 de lei

– 50.000 de lei LOTO 5/40 – 25.000 de lei

Rezultate LOTO duminică 10 martie 2024

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică, 10 martie 2024

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1,6 milioane de lei (peste 336.300 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 8,51 milioane de lei (peste 1,71 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,74 milioane de lei (peste 5,58 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, este în joc un report în valoare de peste 157.000 de lei (peste 31.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 265.500 de lei (peste 53.400 de euro). La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 439.400 de lei (peste 88.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 61.800 de lei (peste 12.400 de euro).

La tragerile loto de joi, 7 martie, Loteria Romana a acordat 19.111 de castiguri in valoare totala de peste 1,58 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2 milioane de lei (peste 417.500 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,57 milioane de lei (peste 1,72 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28 milioane de lei (peste 5,64 milioane de euro), iar la categoria a III-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 33.000 de lei.

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 497.000 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de 28.800 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 67.300 de lei (peste 13.500 de euro).

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 29, 27, 7, 6, 8, +18

29, 27, 7, 6, 8, +18 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 2 7 1 2 2 0

2 7 1 2 2 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 1 7 3 6 8

1 1 7 3 6 8 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 8 8 6 3 0 0

4 8 8 6 3 0 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 7, 35, 21, 15, 39, 31

7, 35, 21, 15, 39, 31 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 8, 36, 26, 34, 33, 4

