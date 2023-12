În plin sezon de schi, şi, implicit, risc de accidente pe munte, am putea avea mai puţini salvatori. Ordonanţa "austerităţii" taie 15% din posturi şi din cheltuielile Serviciilor Salvamont. Zeci de posturi ar trebui desfiinţate, iar turiştii răniţi pe munte ar putea aştepta mai mult după primul ajutor. Cei de la Salvamont au făcut un Memorandum şi l-au trimis la Guvern. Au cerut să fie exceptaţi de la ordonanţă ca să nu fie afectate misiunile de salvare din staţiunile montane.

De la 1 ianuarie, zeci de salvamontiști riscă să fie dați afară. Instituția e afectată de ordonanța austerității care dictează reduceri drastice atât de personal, cât şi de cheltuieli. "Suntem foarte puțini și o reducere cu 15% a numărului de personal chiar ne-ar afecta foarte mult. Dar este vorba și despre reducerea cheltuielilor materiale, reducerea cheltuielilor pentru combustibil la maşini și pentru telefonia mobilă. Telefonul mobil, pentru un salvator, este un aparat care face parte din meseria noastră. Avem pe el instalate aplicații cu care gestionăm acțiunile de salvare, cu care găsim oamenii pe munte", a declarat Sabin Cornoiu, președinte Salvamont.

Cei de la Salvamont au trimis Guvernului un Memorandum și au cerut să fie exceptați de la prevederi

Cei de la Salvamont au trimis Guvernului un Memorandum și au cerut să fie exceptați de la prevederile ordonanței austerității. Au demarat și o petiție online să atragă atenția că dacă s-ar tăia din buget, turiștii răniți pe munte ar avea cel mai mult de suferit. Dacă legea nu va fi modificată, 40 de salvatori montani din cei aproximativ 280 din toată țara riscă să fie puși pe liber. Anul trecut, salvatorii montani au intervenit la peste 6900 de intervenții și au salvat aproximativ 8000 de oameni. "Absolut orice element care poate perturba activitatea noastră, poate fi fatal pentru cei care au probleme pe munte", a declarat Sabin Cornoiu, președinte Salvamont.

"Într-o oră să fie două, trei evenimente. În cazul ăsta, victima nu are ce să facă decât să aștepte până soluționăm un caz, după care mergem la următorul, în funcție și de informațiile pe care le avem sau de gravitatea cazului", a declarat Carlos Tașcău, salvamontist. Iarna trecută, doar pe domeniile schiabile, salvamontiștii au avut peste trei mii de apeluri de urgență, iar misiunile cresc cu cel puțin o treime de la an la an. Nu intervin la acțiuni de salvare doar iarna, ci și vara, în viituri, inundații ori situații de urgență din peșteri.

