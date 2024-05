"Să stea la poartă ca un cățeluș, dacă i-au plăcut fetele". Preot caterisit din Iaşi, blocat la poarta cimitirului de jandarmi: enoriaşii l-au hulit

Ştefan Bercaru, un preot care a fost caterisit în urmă cu mai bine de 10 ani, a incercat să intre peste preotul în funcţie, Iulian Andrei. Angajaţii firmei de pază au fost nevoiţi să cheme jandarmii pentru că în scandal s-au implicat şi enoriaşii.

Enoriaşii l-au hulit

Potrivit BZI.ro, totul a început după ce Ştefan Bercaru a vrut să ţină o slujbă de pomenire cu ocazia sărbătorii Sfinţilor Constantin şi Elena. Problema e că a încercat să facă acest lucru în intervalul 07:00-10:00, atunci în cimitir ţinea slujbă preotul paroh Iulian Andrei. "Eu am intrat în cimitir la 7.00, dar m-au scos cei de la pază cu forța afară. Ei nu au niciun drept să intervină, ci doar atunci când cineva provoacă scandal, în rest, nu au acest drept. Eu sunt președintele Asociației Credința Străbună, cu funcția de preot, am același drepturi ca slujitorii din orice alt cult religios. Dumnealor încalcă o lege. Îmi solicită aprobare pentru a intra în cimitir, dar eu nu am aprobare pentru asta. Sunt ani de zile de când mi se pune piedică pentru a pătrunde în cimitir. Normal că totul se rezumă la bani, dacă preoții s-ar limita doar la salariul lor și să nu mai ia bani la slujbele religioase, atunci nu știu dacă ar mai deschide cineva poarta cimitirului, dar este goana după bani, de a agonisi cât mai mult. În anii de preoție pe care i-am avut, din 1983 și până acum, nu am atins o dată mâna să iau bani, ci, dacă îmi punea cineva în buzunar, ziceam «bogdaproste». Eu nu am venit aici pentru un drept care la ora actuală îmi este încălcat. Eu am voie să intru în cimitir la orice oră. Am fost chemat cu preotul Iulian Andrei la Jandarmerie, cred că am discutat 3 ceasuri, dar nu am ajuns la nicio înțelegere", a declarat Ștefan Bercaru, potrivit BZI.ro.

Enoriaşii s-au implicat şi ei în dispută şi au fost de partea lui Iulian Andrei, preotul paroh din localitate. "De ce mai slujește, dacă a fost caterisit, doar ca să facă scandal, așa a făcut mereu", spune o enoriaşă. "Ei se ceartă de la bani, știu deja care familie dă mai mult și de la asta începe scandalul. Dacă Ștefan Bercaru nu slujește, o să ne slujească parohul", spune o altă enoriaşă. "Să stea la poartă ca un cățeluș, dacă i-au plăcut fetele și banii", spune un enoriaş.

Scandalul s-a încheiat după ce preotul paroh a încheiat slujba de pomenire pe care o începuse. Apoi a slujit şi Ştefan Bercaru, preotul caterisit. "Când termin eu de slujit, o să-l las și pe dânsul în cimitir, nu sunt absurd. Pe la 10.30-11.00, eu termin de slujit, iar apoi poate intra dânsul să slujească la persoanele care doresc", a declarat Iulian Andrei.

