Bărbatul de 53 de ani a fost căutat de poliţişti şi pompieri patru zile şi patru nopţi până să fie descoperit fără viaţă, pe fundul fântânii. În scurt timp, poliţiştii refăceau filmul asasinatului - chiar fiul victimei este suspectul principal.

Plan diabolic pentru a şterge urmele unei crime

"Autorul, ajutat fiind de fratele minor, în vârstă de 17 ani şi de alţi doi tineri, în vârstă de 20 de ani, au pus victima într-o pătură, apoi în portbagajul unui autoturism şi au dus-o circa 7-8 km pe un câmp", a declarat Gheorghe Ciocan, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Tânărul anchetat pentru moartea tatălui său a făcut tot posibilul să ascundă crima. A oprit curentul în tot satul, dar o cameră de supraveghere care încă funcţiona l-a filmat când mergea cu maşina spre fântâna în care a fost găsită victima. În apărarea lui, fiul susţine că şi-a pierdut cumpătul când şi-a surprins tatăl în mijlocul unui scandal violent cu mama sa. L-a lovit şi el şi l-a strâns de gât.

"A sărit copilul: ce, băi, tati, de ce dai în mami?" "Un copil să îşi omoare părintele, e ceva de groază", spun localnicii.

Atacatorul abia venise din Marea Britanie, unde locuia cu soţia şi copilul, şi le-a stârnit bănuieli poliţiştilor pentru că se grăbea să se întoarcă în Regat.

"Familie la care nu am auzit bătai, nu am auzit certuri. Când am auzit azi dimineaţă am rămas stupefiaţi. Îmi pare că..se întâmplă necazuri (plânge)", spun vecinii.

Tânărul a fost reţinut de poliţişti 24 de ore, iar fratele lui mai mic este anchetat sub control judiciar.

