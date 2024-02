Şofer din Sibiu, pozitiv la 4 droguri cu aparatul DrugTest, nevinovat. Rezultatele analizelor de laborator au ieşit negative. "Lumea mă făcea drogat"

Sibianul în vârstă de 19 ani se plimba cu maşina când a fost oprit de poliţişti şi testat cu aparatul DrugTest. Mare i-a fost mirarea când a văzut că aparatul indica prezenţa a patru tipuri diferite de droguri: cocaină, metamfetamină, metadonă și benzodiazepine.

"O suna lumea pe mama să îi spună că fiul ei este un drogat"

Tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltat sânge pentru probele biologice, aşa cum prevede legea.

La o lună de la incident, timp în care i-a fost reţinut permisul de conducere, băiatul a aflat că rezultatele probelor de laborator au ieşit negative.

"După o lună de zile au venit analizele care specifică clar că rezultatul a fost negativ. Nu am ieșit pozitiv la niciunul dintre acele droguri. Am fost chemat apoi să mi se restituie permisul de conducere, fiindcă luna aceasta nu am mai avut voie să mă urc la volan, iar dosarul penal a fost clasat. Pe mine m-a deranjat foarte tare toată această situație, știind că nu am consumat nimic. Lumea m-a arătat cu degetul în localitate, că sunt un drogat. O suna lumea pe mama să îi spună că fiul ei este un drogat și alte chestii de genul. Nu mi se pare moral ce mi s-a întâmplat", a spus tânărul, potrivit Ora de Sibiu.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Permisul auto, valabil 15 ani în loc de 10. Sunteţi de acord cu proiectul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰