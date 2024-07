30 de grade în aer, 27 de grade apa mării. Sunt ingredientele unei zile perfecte petrecute pe plajă. Aglomeraţia nu a stricat distracţia celor decişi să se simtă bine pe litoral. A fost loc sub soare pentru toată lumea, chiar dacă s-a stat umăr la umăr.

Cum apa mării a avut o temperatură ideală, în Costineşti toată ziua a fost om lângă om în mare. Nimeni nu a refuzat o bălăceală. Şi pe nisip a fost greu să găseşti un loc liber. Marea de prosoape şi umbrele s-a întins până lângă apă. "E foarte aglomerat şi nu am găsit locuri în faţă, acolo! Am stat un pic mai departe. Dar în rest e ok! Mâncare bună, tineret mult!", spun turiştii.

Cel mai aglomerat weekend pe litoral

În Eforie Nord nisipul s-a încins, dar nu de la soare. Cu mic, cu mare, turiştii s-au prins în horă. Şi nu doar în horă.

Vezi și

Dacă unii au fost atraşi tocmai de aglomeraţie, alţii au ajuns în Eforie la întâmplare. "Am plecat azi-noapte, am venit direct aici. Pur şi simplu! Şi până diseară le luăm toate staţiunile la rând", mărturiseşte un turist.

A fost cel mai aglomerat weekend pe litoral din această vară - cu peste 150 de mii de turişti. Cei care nu au optat doar pentru o distracţie de weekend vor avea zile bune şi în continuare la mare. În aer vor fi în jur de 30 de grade iar apa va fi caldă.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Credeţi că se va respecta legea care prevede solicitarea buletinului înainte de a vinde tutun şi alcool? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰