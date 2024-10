Martor la incident a fost şi un tânăr voluntar, președintele unei asociații umanitare din Botoșani, care nu a ezitat să intervină. În timp ce soţul femii cerea ajutor la 112, bărbatul a început să vorbească cu tânăra mamă şi a convins-o să coboare în siguranţă de pe scara de incendiu a clădirii.

Tânăra a fost transportată la secţia de psihiatrie a Spitalului Județean din Botoșani, iar poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Din primele informaţii, se pare că femeia, care se află în proces de divorţ, ar fi recurs la gestul disperat după ce ar fi fost ameninţată şi ar fi rămas fără acte.

"Eram prin zonă şi am văzut că era acolo sus, că vrea să se arunce. Am stat pe scările de jos, am convins-o prin natura faptului a ceea ce fac eu cu asociaţia, am spus sunt un om bun, nu vreau să-ţi fac rău, vreau să te ajut. Mă bucur că am reuşit să evit un dezastru", a declarat Daniel Câșlariu, președinte asociație umanitară.

