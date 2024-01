Tânăr rănit de un cal, în timpul unei curse tradiționale organizată de Bobotează. Animalul a scăpat de sub control și a intrat în mulțimea de oameni

Incident grav în Prahova. Un tânăr a ajuns la spital, după ce a fost rănit de un cal. Animalul a scăpat de sub control în timpul festivității Botezul cailor, care are loc, în fiecare an, în ziua de Bobotează, în localitatea prahoveană Pietroşani, a intrat în mulțime și l-a rănit pe băiat, potrivit News.ro.