Acţiune contra cronometru pentru salvamontiştii din Maramureş. Un cetăţean ucrainean, care au trecut ilegal azi noapte frontiera de stat, s-a rătăcit în zona Vârful Şerban din Munţii Maramureşului.

"Apelul venit prin 112 in jurul orei 03.00 ne-a informat despre un tanar ucrainean de 22 ani care a trecut frontiera in jurul orei 02.00 si solicita ajutor fiind in hipotermie cu degeraturi usoare atat la membrele inferioare cat si cele superioare , acesta aflandu-se undeva la peste 1700 metri, zona fiind deosebit de periculoasa. Salvatorii montani au pornit imediat dupa primirea apelului de urgenta spre locatia tanarului care a fost sfatuit sa faca miscari pentru a nu i se agrava starea dar sa nu se indeparteze de locatie pentru a putea fi gasit, acesta avand doar 2% baterie la telefon. Impreuna cu echipa de salvatori a SPJ Salvamont Maramures se afla si un echipaj al Politiei de Frontiera al ITPF Sighetu Marmatiei. Ascensiunea pana la locatia tanarului ucrainean va dura intre 7 si 9 ore, aceasta depinzand si de zapada din golul alpin", a transmis Salvamont Maramureş.

Tânăr ucrainean, desculț și nemâncat în Munții Maramureșului

Din fericire, tânărul de 22 de ani a fost găsit în viaţă, dar îngheţat de frig. Era desculţ, nemâncat, fără provizii şi slab echipat. Avea ciorapi subţiri lipiţi de piele, iar unul dintre salvatorii montani i-a tras mănușile personale în picioarele degerate. "Salvatorii montani i-au acordat primul ajutor, i-au dat ceai cald si sandvich-uri, l-au echipat si impreuna cu politistii de frontiera de la ITPF Sighetu Marmatiei il coboara si il pregatesc in vederea extractiei cu elicopterul", au mai transmis reprezentanții Salvamont Maramureş.

