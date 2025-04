Un live pe o reţea de socializare, în care şi-a jignit rudele, a fost reţetea perfectă a unui scandal monstru în comuna Borleşti din judeţul Argeş.

Sămânţa de scandal: un live pe reţelele de socializare

Bărbatul care a pornit transmisiunea în direct a spus vrute şi nevrute despre cei care îi sunt neamuri, chiar dacă printre urmăritori se aflau şi cei jigniţi. Supărat nevoie mare de cele auzite, un tânăr de 22 de ani, a vrut să rezolve problema. S-a urcat la volanul maşinii şi s-a mai oprit abia după ce i-a dărâmat poarta individului pe care era furios. De acolo şi până la scandalul uriaş, nu a mai fost decât un pas. "Poliţiştii din cadrul secţiei de poliţie rurală Bascov, au fost sesizaţi prin 112 despre un conflict între mai multe persoane în satul Borleşti", a declarat Marius Rizea, de la IPJ Argeş. "Sunt neamuri, ei se împacă, o să se împace, ei ştiu ce au de împărţit", spune un localnic.

Tânărul care a distrus alte două maşini parcate în curte a vrut să îi dea o lecție bărbatului, însă cel care a avut de suferit a fost tot el. Acesta a fost luat la bătaie atât de bărbatul care l-a jignit, cât şi de altul care se afla în casă în acel moment. În cele din urmă, încăierarea a fost oprită de 15 echipaje de jandarmi şi poliţişti. "Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului, reuşind să aplaneze conflictul", a transmis Marius Rizea, de la IPJ Argeş.

Bătăuşii s-au împăcat şi nimeni nu a depus plângere la poliţie

Reporter: Erau multe maşini de poliţie?

"Vreo 20 sau 30 de maşini. Noi acum am venit de la muncă şi am văzut şi noi ce e pe aici", a răspuns un tânăr. "S-au bătut băieţii, s-au bătut, aşa am înţeles. Nu ştiu, dar vedem că sunt maşini lovite", povesteşte un alt localnic.

"Niciuna dintre persoanele implicate nu a solicitat îngrijiri medicale, iar mai mulţi participanţi au fost conduşi la sediul poliţiei pentru verificări", a mai declarat Marius Rizea, de la IPJ Argeş.

Acolo însă s-au împăcat şi nimeni nu a depus plângere în cele din urmă. Cu toate astea polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, dar și pentru distrugere.

