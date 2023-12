Vezi și

Un taximetrist a salvat viaţa a două tinere, care ar fi putut fi grav rănite de un individ care s-a năpustit asupra lor în mijlocul unui trotuar din Cluj-Napoca. A reuşit să o rănească uşor pe una dintre fete dar taximetristul a intervenit la timp si l-a oprit pe bărbat, relatează Ştiri de Cluj.

Pasagerul i se alătură, precum şi un alt cetăţean care se afla în preajmă.

”Mulțumim tuturor celor care au intervenit astăzi să ne apere de un individ dubios ce ne-a agresat din senin pe strada, pe colega mea si pe mine, pe Traian Vuia colt cu Orastiei. Colega mea a fost din pacate lovita insa, daca nu ne sareati in ajutor, lucrurile puteau fi mult mai urate. Personajul parea foarte tulburat si decis sa faca rau cuiva. Am anunat politia si le-am pus la dispozitie filmarea, primită de la compania situată în proximitate. Un echipaj din zonă a promis că îl caută pe străzi, in speranța că pot evita să atace si pe altcineva. Din nou, multe multumiri celora, nu putini, care ati intervenit, oprindu-vă din mers să ne săriți în ajutor! Ați dat dovadă de civism, curaj și omenie!”, a declarat una dintre fete.

