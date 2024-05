Vezi și

Un român din 10 a consumat droguri cel puţin o dată. Pe mulţi, însă, i-a prins viciul şi au continuat. Aşa am ajuns, oficial, la un milion 600.000 de consumatori, mulţi dintre ei, minori. Cifra reală este, însă, mai mare, spun experţii antidrog. "Obregia a comunicat că în ultimii 2 ani numărul pacienţilor minori a crescut de 5 ori, erau undeva în jur de 50 în 2021 şi în 2023 a ajuns la 300", a declarat Cătălin Ţone, expert antidrog.

Legea care aşteaptă votul final face parte dintr-un pachet de legi antidrog

O lege iniţiată de PSD îşi propune să ajute minorii să se rupă de dependenţă. Dar, ca sa ajungă într-un centru de terapie, ar trebui să intre în închisoare: statul are numai trei comunităţi terapeutice, la penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor, de lângă Ploieşti. Giovani, condamnat la opt ani de închisoare, este în grija terapeuţilor de la penitenciarul Rahova şi a scăpat de dependenţă cu ajutorul lor. "Eram mic aveam 15 -16 ani cand am încercat. Cu cocaina am început tot aşa, la ocazii, cu un prieten care avea bani. Mă strângeam cu mai mulţi prieteni, ne închiriam o cameră de hotel, intram 5 oameni şi ieşeam de acolo după 2-3 zile, eram într-o lume pe care o ştiam doar ei şi ceilalţi prieteni ai mei", a declarat Giovani Radu Ţuţu, fost consumator.

Apoi a ajuns la închisoare şi a urmat sevrajul. "Sincer, este un beneficiu pentru că am fost arestat pentru că nu reuşeam să mă las de droguri. În libertate este foarte greu să renunţi la droguri", a declarat Giovani Radu Ţuţu, fost consumator. În comunitatea terapeutică, dependenţii îşi formează o rutină strictă în aşa fel încât să îşi umple timp şi să înveţe că stupefiantele au fost alegerea greşită. Pentru asta sunt ajutaţi de specialişti. "La ora 8 începe întâlnirea de dimineaţă, ne strângem în cerc ca la alcoolicii anonimi şi dezbatem diferite teme, astăzi am avut onestitatea şi vorbim fiecare despre onestitate", a declarat Giovani Radu Ţuţu, fost consumator.

Legea care aşteaptă votul final face parte dintr-un pachet de legi antidrog. Una dintre propuneri prevede şi înfiinţarea de centre de tratament. Asta ar putea dura, însă, ani buni.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei V-aţi vaccinat sau urmează să vă vaccinaţi împotriva rujeolei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰