Alarma la 112 s-a dat după miezul nopţii. Două persoane au semnalat prezenţa ursului, mai întâi pe autostrada București-Pitești, iar apoi, peste 20 de minute, pe o stradă din Pitești. Oamenii din zonă au primit imediat un mesaj Ro Alert prin care au fost sfătuiți să rămână în case.

Autoritățile au activat Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Chiar în timpul căutărilor, un alt apel a venit la 112. Doi tineri au anunţat că au auzit o femeie țipând după ajutor şi s-au gândit că a atacat-o ursul.

Reporter: Dumneavoastră ce aţi auzit?

Martor: Ţipete, foarte mari ţipete. Ţipa de zici că era în gură de şarpe.

Martor: Ajutor, ajutor şi foarte tare. Ne-am dus prima oară acolo, acolo parca şi am zis Alo, alo am ţipat. Am văzut că tot ţipa şi ne-am dus după bloc până acolo iar am fluierat şi dintr-o dată nimic, nu a mai zis nimic nimeni. Şi am sunat la 112.

Luiza Ciobănescu- Jandarmeria Argeș: Efectivele de jandarmi au acţionat împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor interne, Poliţie şi Pompieri, pentru căutarea animalului sălbatic, însă acesta nu a fost găsit. Jandarmii argeşeni rămân în continuare pe teren cu patrule de intervenţie pentru menţinerea ordinii publice.

Este pentru prima dată când este semnalată prezența unui urs în Pitești. Autoritățile cred că este posibil să fi venit dintr-o comună învecinată, după ce nu s-a mai putut întoarce în pădure.

