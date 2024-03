Vezi și

- Cum vă numiţi?

- Badea Traian Sorin.

- Ce aţi făcut în seara asta?

- M-am întâlnit cu cineva şi mi-a dat nişte bani. Să-i fac rost de nişte bonuri.

În faţa poliţiştilor, falsul jurnalist şi-a recunoscut faptele. Fusese de altfel prins în flagrant în timp ce-și păcălea victimele.

Ana Grigore, reporter Observator: Procurorii spun că individul în vârstă de 55 de ani lua legătura cu diverşi oameni din instituţii publice - edili şi salariaţi ai primăriei - sau cu angajati de la firme private. Se dădea ziarist la Jurnalul Naţional şi în loc de Sorin Traian Badea, se prezenta drept Sorin Constantin sau Sorin Rotaru. Îi ameninţa că va publica fie informaţii compromiţătoare, fie imagini indecente cu ei. În schimbul tăcerii, le cerea bani sau le vindea bonuri de combustibil.

Una dintre victime a povestit cum a căzut în capcana bărbatului

Una dintre victimele lui, o femeie care lucrează într-o instituție din Sinaia, povestește pentru Observator cum a căzut în capcana lui.

Victimă: Am muşcat momeala şi ne-am ales şi cu o pagubă de 630 de lei. Că... au venit la redacţie la ei doi oameni care au adus un material pentru a face un articol. Vezi, Doamne, că la se întâmplă tot felul de lucruri frauduloase. Zic, domnule, nu au ce lucruri frauduloase să se întâmple atâta timp cât noi lucrăm şi suntem controlaţi de Curtea de Conturi. Şi zice: Nu, că am sunat la Curtea de Conturi, că am pe cineva. A zis că ei primesc în fiecare an nişte bonuri de motorină, de benzină. Atât s-a rugat de noi că zic, bine, te ajutăm. A plecat cu banii şi nu s-a mai întors.

Simona Anghel, prim-procuror adjunct: În această cauză inculpatul este cercetat pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune. La propunerea procurorilor, judecătorul a dispus luarea măsurii arestării preventive pe o durată de 30 de zile.

Individul are în spate ani grei de pușcărie pentru aceleași fapte

Nu e prima dată când individul ajunge după gratii. Ba chiar are în spate ani grei de puşcărie pentru aceleaşi fapte. Încă din 2011 a şantajat mai multi primari si a primit o condamnare de 9 ani. A ieșit mai repede din închsioare și a recidivat. În 2018 a păcălit mai multi preoţi, dar şi pe fostii edili din Ştefăneştii de Jos şi Clejani să îl plătească ca să oprească materiale compromițătoare. A primit din nou cinci ani de închisoare. După a doua eliberare, a luat-o din nou de la capăt şi a făcut noi victime.

