Un instructor auto din Botoşani a dat etilotestul peste cap, folosind apă de gură. La Medicină Legală s-a aflat adevărul

Potrivit Monitorul de Botoşani, incidentul s-a petrecut la începutul lunii decembrie, pe Calea Naţională, în dreptul Stadionului Municipal. Aici, un echipaj de la Poliţia Rutieră a oprit maşina pe care era montat semnul de "Şcoala", întrucât în zonă erau instituite restricţii de circulaţie în anumite intervale orare.

Instructor auto, testat cu etilotestul

După ce au oprit maşina, poliţiştii i-au legitimat atât pe elev, cât şi pe instructor. Ulterior, l-au testat cu etilotestul pe instructorul auto, moment în care rezultatul a venit surprinzător, pozitiv: 0,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. I-au reţinut permisul de conducere pentru 90 de zile, iar bărbatul a primit şi o amendă în valoare de 1.300 de lei.

Bărbatul a cerut însă să fie testat şi la Serviciul de Medicină Legală. "Am trecut toate testele cu brio şi le-am spus de mai multe ori că nu am consumat nimic. Eu îmi fac în această perioadă o lucrare la dantură. Din această cauză trebuia să folosesc mai mult o anumită apă de gură. Ulterior s-a descoperit că aceasta conţinea o cantitate mică de alcool. La Medicina Legală rezultatul testării în sânge a fost zero. Am făcut deja plângere contravenţională şi aştept soluţionarea. În exact 24 de ore am avut permisul înapoi", a spus instructorul auto ghinionist.

După ce s-a dovedit că nu consumase alcool, bărbatul şi-a putut continua viaţa liniştit, fără să aibă probleme cu legea. În schimb, susţine că, pe viitor, va fi mult mai atent cu produsele de igienă orală pe care le va folosi.

