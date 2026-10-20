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Video Un nou caz cu un elev înarmat iese la iveală, după cel de la Bistrița. Totul ar fi pornit de la o provocare

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Publicat la 20.10.2026, 13:38 | Modificat la 20.10.2026, 14:08

După atacul de la Bistriţa, un nou caz de violenţă iese la lumină. De această dată incidentul a avut loc într-o şcoală dintr-o comună din Iaşi.

Un elev de doar 12 ani a sărit cu un cuţit, la profesorul de biologie, în timpul orei de curs. S-a întâmplat cu două săptămâni înainte de cazul de la Bistriţa. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, pentru ca profesorul a reuşit să-i confişte elevului, arma albă.

Verificările au arătat că minorul nu ar fi făcut altceva decât să îndeplinească o provocare primită pe platforma Roblox, o platformă online de jocuri video care le permite utilizatorilor să lanseze fel de fel de provocări, unele dintre ele fiind de o violență extremă.  Cert este că polițiștii au deschis un dosar penal și fac acum cercetări.

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