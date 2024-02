Un octogenar imobilizat la pat a vrut să îşi încheie socotelile cu viaţa şi şi-a dat foc cu o lumânare, în Iaşi. Se află în stare critică

Nenorocirea a avut duminică oe 25 februarie, în comuna Valea Seacă din Iaşi. Bărbatul de 85 de ani locuia în aceeaşi curte cu copiii lui iar de 6 luni era imobilizat la pat. Bătrânul i-ar fi destăinuit fiicei sale ce are de gând să facă, însă acesta a fost găsit mai târziu ars pe pat, cu o lumânare în apropierea lui. Ar fi recurs la acest gest din cauza problemelor de sănătate din ultimii ani, relatează BZI.

Bărbatul era imobilizat de 6 luni

„Era bolnav de mult timp, de vreo câțiva ani. Are vreo 6 luni de când nu s-a mai mișcat, a stat la pat. Am văzut că ieri a venit salvarea, credeam că a constatat că a decedat, iar după aia a venit și poliția. Are două fete și doi băieți, fata cea mică locuiește în aceeași curte cu el. Ieri, i-a dus fiica lui mâncare, iar când a mers să vadă dacă a mâncat, l-a găsit cu o lumânare lângă el și i-a zis că vrea să moară. Ori a vrut să aprindă o țigară, că fuma, ori și-a dat foc, nici familia lui nu știe exact ce s-a întâmplat”, a mărturisit un vecin.

După ce a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași s-a constatat că bărbatul are arsuri pe 40% din suprafaţa corpului şi se află în stare critică. Deşi a supravieţuit, bătrânul se află în stare gravă iar prognosticul este rezervat.

„Bărbat, 85 ani, arsura 40%, gradul I, II și III, torace abdomen, autoincendiere, a fost transportat la Spitalul «Sf. Spiridon», Clinica de Chirurgie Plastică şi Recuperatorie. Starea pacientului este critică, este internat în Terapie Intensivă mari arși. Vârsta înaintată și suprafața arsurii determină un prognostic rezervat”, a declarat Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

