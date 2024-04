Vezi și

Aventura ucraineanului de 23 de ani a început la kilometrul zero al Capitalei. Camerele de supraveghere de pe bulevardul Nicolae Bălcescu l-au surprins pe tânăr când traversează strada grăbit şi se duce direct la taxiul care staţiona în faţa unui hotel. L-a abordat pe şofer şi sub pretextul că are bagaje şi trebuie să le pună în portbagaj, l-a păcălit să coboare din maşină, care a rămas pornită. Tânărul i-a luat locul şi a accelerat imediat.

"Imediat după ce se vede la volan, ucraineanul porneşte într-o cursă pe străzile din centrul Capitalei. Nu avea permis şi putea oricând să producă o tragedie. Reuşeşte să traverseze câteva intersecţii şi ajunge pe Calea Victoriei", transmite Cristina Filip, reporter Observator.

Apare din nou pe o cameră de supraveghere în timp ce frânează brusc, opreşte taxiul şi fuge. Nu înainte să fure telefonul şoferului. După ce abandonează maşina, încearcă să-şi piardă urma pe străzile din jur. Două luni a durat până când poliţiştii au reuşit să-i dea de urmă.

Crina Eşanu, Poliţia Capitalei: În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

De la începutul războiului din ţara vecină şi până la sfârşitul anului trecut, ucrainenii au comis în România aproape o mie de fapte penale. Un sfert dintre infracţiuni au fost înregistrate doar în Bucureşti. Cele mai multe dosare sunt pentru vătămare corporală, furt sau lovire.

