Un vasluian a blocat un drum public cu o poartă: "Nu o mut de aici pentru că altfel nu mai am curte". Primăria ştie că e un abuz, dar nu are ce să-i facă

Bărbatul şi-a cumpărat o casă peste drum de locuinţa sa. Omul s-a gândit să unească cele două proprietăţi în una singură aşa că a pus o poartă în mijlocul drumului. Cei care vor să treacă prin zonă trebuie să găsească acum rute alternative.

"Suntem patru proprietari de terenuri pe care nu mai putem să le folosim din cauza acestei porți. Mi-am căutat dreptatea în instanță, însă nu mi-a dat câștig de cauză pe motiv că drumul aparține primăriei și prin urmare această institutie ar trebui să deschidă proces. Nimeni parcă nu vrea să se respecte legea în țara asta. Mie nu-mi convine să treacă lumea cu tractoarele prin curtea mea. Eu le-am lăsat o uliță pe care să o folosească, dar nu vor, caută numaidecât să folosească drumul ăsta. Ei mai au o variantă, să meargă pe terenurile lor pe la vale de casa mea, să ocolească, dar nici așa nu le convine. Eu poarta de aici nu o mut, pentru că asta ar însemna să nu mai am curte", a declarat Gheorghe Hurbaia pentru Vremea Nouă.

Primăria din Tanacu admite că întreaga situaţie reprezintă un abuz, dar spune că nu are ce să-i facă. Omul trebuie să renunţe de bunăvoie la gard, ceea ce evident nu se va întâmpla. "L-a blocat în mod abuziv. Din partea Primăriei Tanacu s-au întreprins toate demersurile pentru a debloca drumul și pentru a-l lăsa la dispoziția oamenilor, a fost și amendat. El nu vrea să elibereze sub niciun chip acel drum, dar pot să vă spun că am făcut tot ce a depins de noi ca acel drum să fie deblocat. Domnul primar a mers acolo, la fața locului, i-a chemat pe amândoi la discuții, a încercat să găsească o cale de mijloc, însă nu se vrea", a declarat un reprezentant al Primăriei pentru sursa citată.

