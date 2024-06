Familiile Robertei şi a lui Sebastian, studenţii ucişi de Vlad Pascu, vor ca şoferul drogat să fie judecat pentru omor calificat.

Vlad Pascu riscă între 15 şi 25 de ani de închisoare

Vlad Pascu este judecat, acum, pentru ucidere din culpă. O încadrare pentru care poate lua cel mult 7 ani de închisoare. Pentru omor calificat, pedepsele sunt mult mai mari, între 15 şi 25 de ani.

Astăzi martorii au fost audiaţi din nou de judecătorul care a preluat cazul de la 2 Mai, şefa judecătoriei Mangalia a vrut să facă lucrul acesta personal, după ce Ioana Ancuţa Popoviciu, spune chiar magistratul, i-a audiat pe martori într-un mod prea succint. Spre deosebire de termenul trecut, astăzi, în faţa instanţei, au fost şi sora lui Sebastian şi tatăl Robertei.

SUpravieţuitorii accidentului au vorbit pentru prima dată în prezenţa lui Vlad Pascu. Cei trei tineri răniţi în accident au povestit cum s-a schimbat viaţa lor de atunci.

Mărturiile a doi tineri răniţi în accident

"Am stat cu braţul în ghips 5 săptămâni. (...) Am fost informat că nu îmi voi mai recupera mâna în totalitate. (...) Am devenit un om anxios. (...) Mă asigur de 20 de ori când traversez strada, orice frână, sunet de vehicul, de frână bruscă, îmi provoacă amintiri. Nu o să îmi iasă din cap imaginile prietenilor mei decedați", a mărturisit unul dintre tinerii răniţi în accident.

O altă victimă a accidentului i s-a adresat direct lui Vlad Pascu, arătându-i rănile pe care încă le are la braţ.

"Îmi țin mâna în ham. Îl port non stop. Nu pot face multe lucruri. (...) Nici măcar esențialul. (...) Vreau să vedeţi şi dumneavoastră cum arată operaţia mea.", a spus una dintre tinerele rănite în accident.

În faţa judecătoarei a vorbit şi bunica Robertei

"Tatăl inculpatului spunea că nu ne dorește să fim în pielea băiatului lui. Dar în pielea noastră vrea să fie? Noi nu mai avem copii, pe el măcar îl vede", a spus bunica Robertei.

Pe tatăl inculpatului l-am găsit la 200 de metri de Judecătoria Mangalia. Era la masă cu avocaţii fiului său.

Vlad Pascu a fost audiat ieri si în dosarul lui Tudor Duma, zis Maru, care îi furniza droguri. A declarat că dealerul ar fi procurat Oxicodona de la un angajat al Spitalului de Urgenţă Floreasca, zis "doctorul". Instituţia a comunicat însă că în spital nu s-a folosit niciodată această substanţă.

