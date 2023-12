Vezi și

"Cu geci pe ei sau chiar şi cu mănuşi, aşa au venit copiii la prima oră astăzi, după 4 zile de minivacanţă, cel puţin asta reclamă părinţii care au copii în clasele care învaţă în containere aici, la şcoala nr. 194. Este un fapt dovedit şi de o poză pe care elevii au transmis-o pe grupul părinţilor, acolo unde termometrul arată 9 grade la ora 8 dimineaţa", a transmis Mădălina Iacob, reporter Observator.

Cum se apără directoarea şcolii

"Am întrebat-o pe directoarea şcolii despre acest lucru şi spune că acuzaţiile sunt nefondate şi ne-a arătat o altă fotografie, care de data aceasta arăta 28 de grade, şi spune că de fapt aceasta este temperatura din clase şi că acel termometru nu era poziţionat acolo unde trebuie. Părinţii spun că termometrul directoarei era pus deasupra caloriferului şi de asta arată 28 de grade Celsius. Am întrebat şi elevii, ca să vedem cine are dreptate şi cine nu, ei spun într-adevăr că la primele ore ale dimineţii este foarte frig în clase atunci când ajung la şcoală, dar că pe parcurs, până la prânz, într-adevăr în clase este mai cald", adaugă Mădălina Iacob, reporter Observator.

