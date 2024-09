Ultimele imagini de sub planşeu arată clar pericolul de la piaţa Unirii traversată zilnic de 60.000 de maşini. În subteran, armăturile sunt corodate de infiltraţii şi deformate iar unii piloni de susţinere au cedat complet. Experţii spun că planşeul are zone care se pot surpa în orice moment, sub greutatea traficului. Ultima expertiză făcută în urmă cu o săptămână arată că problemele planşeului s-au accentuat aşa că este nevoie ca şantierul să fie deschis de urgenţă. În caz contrar vor trebui instituite restricţii de tonaj de cel mult 10 tone peste pasajul unirii dar şi restricţii de viteză de maximum 30 de kilometri pe oră.

Consolidarea planşeului şi a pasajului Unirii costă peste 1 miliard de lei

Primăria Sectorului 4 aşteaptă autorizaţia de la Primăria Capitalei pentru a începe lucrările. Piaţa Unirii ar putea intra în şantier la finalul acestei luni. Iniţial nu vor fi schimbări in trafic. Lucrările vor începe în mijlocul pieţei, dintr-o extremitate a parcului şi vor continua în zona fântânilor ce vor fi, rând pe rând, demontate. Concomitent, se va lucra şi la consolidarea pasajului. Întreagă zonă va fi decopertată în etape iar traficul rutier va fi restricţionat la finalul acestui an. Lucrările ar trebui să se încheie în doi ani, dacă nu apar complicaţii.

"Cât aţi spus că durează, doi ani? Hai să spunem 4, după Dorel cred că o să fie 5. Nu cred că o să dureze doar doi ani", spune un şofer. "Va fi foarte greu. O să fie aglomeratie, o să devieze şi o să fie traseul mai lung. Mai mult combustibil, mai mult timp si intarzieri la destinaţie", spune un alt şofer. Planşeul traversează, în diagonală, toată Piaţa Unirii şi acoperă râul Dâmboviţa, pasajul rutier şi galeria de metrou pe o lungime de 360 de metri. Structura din beton dirijează cursul Dâmboviţei pe sub pământ, până în peretele tunelului auto. Consolidarea planşeului şi a pasajului Unirii costă peste 1 miliard de lei.

