A primit salariul pe 2 ani în UK, deşi nu a lucrat nicio zi. Românul îşi luase concediu medical, apoi a fugit din ţară

Ofițerul a sunat inițial să spună că e bolnav, pretinzând că are două boli diferite, dar și-a lăsat obiectele şi uniforma în dulap și s-a mutat din casa familiei sale. El a fost declarat persoană dispărută, iar investigațiile au dezvăluit apoi că Anghel a zburat în România în martie 2022, când pretindea că nu se simte bine, și a părăsit definitiv țara într-un zbor către Italia în luna mai a acelui an. La o audiere de săptămâna trecută, comisarul adjunct Pippa Mills l-a găsit pe Anghel vinovat de abatere gravă și a decis că ar trebui să fie concediat, relatează The Standard.

Într-o hotărâre, comisarul a declarat că Anghel a cerut concediu de trei zile în martie 2022 și a sunat să spună că e bolnav, invocând dificultăți de sănătate mintală, când i s-a spus că timpul liber nu poate fi acordat. „El a trimis, de asemenea, un e-mail şefului său, în care a spus că el consideră că etnia sa este motivul refuzului concediului”, a spus ofițerul superior, în decizia sa.

Bărbatul a fugit cu familie din ţară după ce a adunat datorii de 8.000 de lire

„Ofiţerul Anghel nu a răspuns la majoritatea apelurilor și a mesajelor și, într-o ocazie, a trimis un mesaj lipsit de respect managerului său.” Ea a spus că au fost depuse note medicale pentru a acoperi perioada cuprinsă între 21 martie și 7 iunie 2022, dar românul nu a luat niciun contact cu șefii săi și nu a participat la întâlniri pentru a discuta despre munca sa. Pe 31 mai 2022, ofițerii superiori s-au deplasat la domiciliul românului și „un vecin le-a spus că (el) și familia lui s-au mutat în urmă cu o săptămână”.

Verificările efectuate cu proprietara au dus la divulgarea facturilor lăsate la adresa care arătau că Anghel și soția sa acumulaseră datorii de 8.000 de lire pe carduri de credit pentru cumpărături şi o maşină închiriată. Şefii au decis apoi concedierea oficială a românului în urma abaterilor.

