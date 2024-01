Actorul David Gail, cunoscut din serialul "Beverly Hills, 90210", a murit la vârsta de 58 de ani

Actorul David Gail, cunoscut pentru rolurile din "General Hospital" şi "Beverly Hills, 90210", a murit la vârsta de 58 de ani, potrivit The New York Post.

Sora lui Gail, Katie Colmenares, a confirmat moartea sa într-o postare pe Instagram, sâmbătă: "Abia dacă a existat măcar o zi în viaţa mea în care tu nu ai fost alături de mine, lângă mine". Cauza morţii sale nu a fost precizată.

Gail l-a portretizat pe Dr. Joe Scanlon în "Port Charles" şi pe Stuart Carson - logodnicul Brendei Walsh (Shannen Doherty) - în "Beverly Hills, 90210".

El a apărut şi în alte seriale, printre care "Robin's Hoods", "Savannah", "The Round Table" şi "JAG". În 2019, a fost vocea lui Sam din jocul video "Blacksad: Under the Skin".

