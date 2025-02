Actriţa sud-coreeană Kim Sae-ron, descoperită moartă în locuinţa sa din Seul. A fost găsită de un prieten

Actrița Kim Sae-ron, care a cunoscut faima datorită serialul Bloodhounds de pe Netflix, a fost descoperită fără suflare duminică seara de către un prieten, care a alertat autoritățile, potrivit agenției de presă Yonhap. Poliția a confirmat decesul și a precizat că nu există semne aparente de violență, iar ancheta este în desfășurare.

Kim Sae-ron a devenit cunoscută publicului datorită rolului său din filmul The Man from Nowhere (2010), unde a interpretat o fetiță răpită, salvată de un fost agent al forțelor speciale. Interpretarea sa i-a adus premiul pentru revelația feminină a anului la echivalentul sud-coreean al premiilor Oscar.

Începând cariera la doar nouă ani, Kim Sae-ron a apărut în numeroase filme și seriale de televiziune, printre care A Brand New Life (2009), A Girl at My Door (2014) și Listen to My Heart (2011). Primul rol principal într-un serial l-a obținut în 2016, în drama Secret Healer, iar mai târziu a jucat în thrillerul The Villagers (2018) și drama Love Playlist.

Articolul continuă după reclamă

Cariera sa a cunoscut un declin abrupt în urma unui accident din 2022, când a fost prinsă conducând sub influența alcoolului în Gangnam, Seul. Kim Sae-ron a fost amendată cu 20 de milioane de woni (aproximativ 11.000 de lire sterline) de către procurorii Tribunalului Central din Seul. Actrița a recunoscut greşeala, a prezentat scuze publice și a cerut indulgență din cauza dificultăților financiare, scrie The Mirror.

După accident, Kim a fost nevoită să părăsească distribuția dramei Trolley și i-a fost dificil să obțină noi roluri. Ultimul său proiect major a fost serialul The Great Shaman Ga Doo-shim (2021), în care a avut rolul principal feminin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fost vreodată victima unei înşelătorii pe WhatsApp? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰