Atacul macabru a avut loc în Bochum, în vestul Germaniei, în apropierea oraşelor Dortmund, Koln şi Dusseldorf, unde sunt programamte în continuare meciuri la Campionatul European de Fotbal. Ţinta atacului pare a fi un bărbat de 30 de ani. Se afla pe terasa unei cafenele, împreună cu o tânără, când agresorul, care trecea prin faţa cafenelei a aruncat pe el cu un lichid de culoare violet. "Am auzit ţipete din cafeneaua de vizavi. Am fugit imediat afară şi am văzut oameni care fugeau în stânga şi în dreapta, pentru că erau speriaţi. Era un bărbat tânăr întins pe pământ, în faţa magazinului meu, care ţipa 'sunt în flăcări, sunt în flăcări'", a declarat Karem Dehestani, martor ocular.

Atacatorul, arestat sub acuzaţia de tentativă de omor

Bărbatul atacat s-a prăbuşit la pământ, tânăra cu care era şi una dintre chelneriţe au încercat să îl ajute. S-au contaminat şi ele cu substanţa misterioasă şi au avut nevoie de îngrijiri medicale. Autorităţile au fost mobilizate rapid. Peste 40 de medici, pompieri şi poliţişti au venit de urgenţă la faţa locului. "În timpul operaţiunii, mai mulţi pompieri şi poliţişti au fost răniţi uşor, după ce au intrat în contact cu lichidul când încercau să ofere primul ajutor. Din fericire, au avut doar răni uşoare şi acum primesc tratament medical", a declarat Simon Heußen, pompier.

Suspectul a fugit imediat după ce a mutilat victima, însă poliţiştii au reuşit să-l aresteze rapid. Este un cetăţean german de 43 de ani, care locuieşte înntr-un orăşel situat la 50 de kilometri de locul unde a comis atacul. Poliţia recunoaşte că îl avea în evidenţe, dar pentru infracţiuni minore. La el acasă, anchetatorii au găsit mai multe butoaie cu substanţe chimice. "Nu ştim cu exactitate ce a fost acel lichid. Colegii de la pompieri vor examina cu exactitate lichidul, îl vor testa chimic, ca să vadă cât de periculos este", a declarat Marco Bischoff, poliţist. Bărbatul a fost arestat sub acuzaţia de tentativă de omor. Momentan, procurorii nu au reuşit să afle ce l-a împins la un asemenea gest. Din primele cercetări, spun că nu îşi cunoştea victimele şi că atacul nu ar fi motivat politic.

