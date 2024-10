Braşov, inclus de National Geographic pe lista celor mai atractive destinaţii turistice pentru 2025. "Un ținut al pădurilor străvechi"

Redactorul şef al National Geographic, Nathan Lump, a acordat un interviu exclusiv pentru CNN, în care a vorbit despre "Best of the World 2025", lista anuală cu cele mai interesante destinaţii de vizitat pentru anul viitor.

"Anul acesta, înţelegând cât de complicate sunt vremurile în care trăim şi provocările cu care se confruntă multe locuri de pe planetă, am vrut să găsim locuri cu adevărat distractive, unde să simţi bucuria de a călători şi de a descoperi lucruri noi", a spus Nathan Lump.

Cum descrie National Geographic Braşovul

Articolul continuă după reclamă

National Geographic a inclus şi Braşovul printre cele mai interesante destinaţii de vizitat în 2025.

"Orașul medieval Brașov este poarta de intrare în regiunea Transilvaniei, un ținut al pădurilor străvechi, al satelor rustice și al vârfurilor Carpaților. Iar cu noul său aeroport – primul construit în România în ultimii 50 de ani – ţara lui Dracula este mai accesibilă. Explorați regiunea de-a lungul Via Transilvanica, un traseu de drumeții finalizat în 2022.

Secțiunea Terra Saxonum a traseului trece prin cătune săsești și prin orașul Sighișoara din secolul al XII-lea, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, în timp ce secțiunea Terra Dacica șerpuiește printre podgorii și cetăți dacice".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cere sfatul unui avocat înaintea unei tranzacţii imobiliare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰