Cine este Tim Walz, guvernatorul din "Midwest" ales de Kamala Harris pentru funcția de vicepreședinte. L-a atacat pe Trump în primul său discurs

Alegeri SUA 2024. Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, ales marţi de Kamala Harris drept candidat la funcţia de vicepreşedinte în alegerile americane din noiembrie, a declarat că este "onoarea unei vieţi". Venit din "Midwest", guvernatorul de Minnesota era până acum puţin cunoscut în afara graniţelor statului său. Cu rădăcinile sale rurale, acest fost profesor şi antrenor de fotbal american şi-a făcut debutul pe "biletul" democrat sub semnul sincerităţii. "Trump abar nu are ce înseamnă serviciul faţă de naţiune", a declarat Walz la prima sa întâlnire alături de Harris la Philadelphia. "Nu are timp pentru asta pentru că este prea ocupat să-şi servească propriile interese".