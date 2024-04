Cine sunt cei patru mari câștigători ai World Press Photo 2024. Fotografia anului: o femeie din Palestina îmbrăţişează corpul neînsufleţit al nepoatei sale

Cei patru câştigători globali sunt:

Premiul fotografia anului: "A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece", Mohammed Salem, Palestina, Reuters

Premiul articolul anului: "Valim-babena", Lee-Ann Olwage, Africa de Sud, for GEO

Premiul pentru proiecte pe termen lung: "The Two Walls", Alejandro Cegarra, Venezuela, The New York Times/Bloomberg

Premiul pentru proiect cu format liber: "War Is Personal", Julia Kochetova, Ucraina

Joumana El Zein Khoury, directorul executiv al World Press Photo, a declarat că "fiecare dintre aceşti fotografi câştigători este intim şi familiarizat profund cu subiectele documentate. Datorită acestui fapt ei reuşesc să ne aducă o înţelegere mai profundă care, să sperăm, va naşte empatie şi compasiune. Sunt recunoscător pentru dăruirea, curajul, profesionalismul şi priceperea lor. Munca fotojurnaliştilor din întreaga lume este adesea riscantă. Anul trecut, numărul deceselor în Gaza a dus numărul jurnaliştilor ucişi la un nivel aproape record. Este important să recunoaştem trauma pe care au trăit-o pentru a arăta lumii impactul umanitar al războiului".

Expoziţia World Press Photo 2024 va fi expusă în peste 60 de oraşe din întreaga lume, printre care Amsterdam, Londra, Berlin, Roma, Rio de Janeiro şi Toronto.

În România, expoziţia va fi adusă de Fundaţia Eidos, în parteneriat cu Raiffeisen Bank şi cu sprijinul Ministerului Culturii şi ARCUB. Aceasta va fi expusă în luna mai, în Bucureşti, în Piaţa Universităţii. Mai multe detalii despre expoziţie vor fi publicate pe pagina de Facebook World Press Photo Exhibition România.

Fotografia anului

O femeia din Palestina îmbrăţişează corpul neînsufleţit al nepoatei sale/ A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece, Mohammed Salem, Palestine, Reuters

Fotograful a descris această fotografie, realizată chiar cu câteva zile după ce soţia sa a născut, ca pe un "moment puternic şi trist în acelaşi timp şi care rezumă într-un sens larg ce se întâmplă în Fâşia Gaza".

Fotografia o arată pe Inas Abu Maamar (36) care îmbrăţişează corpul nepoatei sale, Saly (5), ucisă alături de mama şi sora sa, de un proiectil ce le-a lovit casa, în Khan Yunis, Gaza.

Juriul a comentat faptul că fotografia a fost realizată cu grijă şi respect, oferind o imagine metaforică, dar totodată explicită a unei pierderi de neimaginat.