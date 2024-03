Colac de salvare pentru Donald Trump: Trebuie să depună în 10 zile garanţii de 175 de milioane de dolari

O curte de apel din New York a redus la 175 de milioane de dolari suma pe care Donald Trump trebuie să o furnizeze, pentru a amâna punerea în aplicare a deciziei prin care a fost obligat să plătească 464 de milioane de dolari . Totodată a amânat cu 10 zile termenul de oferire a garanţiilor, relatează CNN.

Donald Trump a obţinut mai mult timp la dispoziţie pentru a depune garanții uriaşe, dar şi o reducere a sumei. O curte de apel din New York a stabilit că fostul preşedinte al SUA trebuie să ofere garanții de 175 de milioane de dolari, în termen de zece zile, pentru a evita executarea silită în dosarul privind supraevaluarea averii.

Trump obține o victorie parțială pentru a evita executarea silită în dosarul privind supraevaluarea averii

Este un colac de salvare important pentru fostul președinte, care, împreună cu fiii săi și compania acestora, au fost amendați cu peste 464 de milioane de dolari judecătorul Arthur Engoron care a concluzionat că Trump şi asociaţii săi "au umflat" în mod fraudulos valoarea activelor sale, scrie CNN.

Hotărârea împiedică, deocamdată, ca procurorul general din New York, Letitia James, să pună sechestru pe toate conturile bancare şi chiar pe proprietăţile imobiliare fostului președinte american.

Iniţial, Trump trebuia să depună garanţii de 464 de milioane de dolari până azi. În cazul în care fostul lider de la Casa Albă nu plătește, potrivit FT, procurorul Letitia James poate trimite o notificare de "executare silită" executorilor judiciari din Manhattan sau New York, care pot chiar să-i pună imediat sechestru pe toate conturile bancare. Situaţia este mai complicată în cadrul proprietăţilor imobiliare, existând proceduri prin care Trump ar putea întârzia sechestrarea acestora.

Decizia Curții de Apel din New York în procesul de fraudă fiscală înseamnă totdată că Trump și fiii săi pot în continuare să facă afaceri în New York și să obțină, pentru moment, împrumuturi de la instituțiile financiare din New York

Procesul pentru "cumpărarea tăcerii" va începe pe 15 aprilie

Între timp, într-un dosar separat, legat de plata în 2016 a unor sume de bani prin care să cumpere tăcerea vedetei de filme pentru adulţi Stormy Daniels, judecătorul Juan Merchan a decis că procesul va începe pe 15 aprilie cu selecția juriului. El a pus la îndoială acuzaţiile fostului președinte conform cărora procurorii federali au ascuns în mod intenționat probe. Acest ar urma să fie primul şi cel mai probabil singurul dintre cele patru procese penale ale lui Trump judecat înainte de alegerile prezidențiale din toamnă.

