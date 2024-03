UPDATE: Compania media a lui Donald Trump va deveni publică după o fuziune, potențial obținând pentru fostul președinte acțiuni în valoare de miliarde de dolari pe hârtie, transmite AP.

Donald Trump încearcă să obțină nu mai puțin de 464 de milioane de dolari plus dobânzi, astfel încât să poată face apel împotriva unei hotărâri de judecată pentru fraudă financiară împotriva sa, a fiilor săi și a companiei sale.

Dacă nu va găsi banii până luni, Procurorul General din New York, Letitia James, ar putea începe să confiște unele dintre activele lui Trump pentru a-și finanța obligația față de stat. Letitia James a pregătit deja terenul cu depuneri de documente în instanță care sugerează că domeniul Seven Springs și terenul de golf din comitatul Westchester, New York, ale lui Trump, ar putea fi printre primele sale ținte.

Procurorul General al SUA, pregătit să pună sechestru de clădirile lui Donald Trump

"Procurorul general este pregătit să acționeze. Sunt pregătiți să meargă după banii lui pentru a încerca să îndeplinească hotărârea. Întrebarea este cât de dificil va fi să colecteze", a spus Adam Leitman Bailey, un avocat imobiliar care l-a dat în judecată pe Trump de șapte ori, pentru Erin Burnett de la CNN.

Deși criza este în primul rând legată de afacerile și averea personală a lui Trump, ea creează consecințe politice reale având în vedere statutul său ca nominalizat al Partidului Republican la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Niciun alt candidat nu a fost vreodată atât de distras în mijlocul unei campanii electorale - iar acest lucru este separat de constelația de cazuri penale ale fostului comandant-șef care vor domina perioada alegerilor și care ar putea adăuga la tumultul din Casa Albă, dacă îl învinge pe președintele Joe Biden. Și totuși, Trump rămâne un candidat redutabil, așa cum arată două sondaje ale CNN lansate vineri, dintre care unul arată că fostul președinte conduce cu 50% la 42% în Michigan și se află la egalitate cu Biden în Pennsylvania.

"AMESTEC ÎN ALEGERI", a tunat Donald Trump pe rețelele sociale

Postările tot mai dramatice ale lui Trump pe rețelele sociale, în cursul zilei de joi, au oferit o fereastră către disperarea sa. Și au arătat cum fiecare dintre problemele sale cu legea are acum o apărare similară. Pretinde că nu este vinovat de încălcarea legii, ci este victima unei persecuții politice nesfârșite. "AMESTEC ÎN ALEGERI", a scris Trump, de exemplu, pe rețeaua sa Truth Social. S-a plâns că plata pentru apel este "FOARTE SCUMPĂ" și a făcut un apel la simpatizanți pentru o strângere de fonduri intitulată "Ține-ți mâinile murdare departe de Trump Tower!".

