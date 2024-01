Culmea ironiei: Ken a fost nominalizat la Oscar, dar nu şi Barbie, "o metaforă pentru feminism". Reacţia lui Ryan Gosling la "nedreptate"

Filmul Barbie care se vrea a fi o metaforă pentru feminism continuă să stârnească controverse. Ryan Gosling a fost nominalizat marți la categoria cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea rolului păpușii Ken în cel mai mare blockbuster de anul trecut.

Mulți se așteptau însă ca Greta Gerwig și Margot Robbie să fie nominalizate la categoriile cel mai bun regizor, respectiv, cea mai bună actriță în rol principal. Nu s-a întâmplat asta şi deşi fimul Barbie a strâns 8 nominalizări, fanii s-au arătat furioşi că Gerwig și Robbie au fost ignorate. "Nu există Ken fără Barbie și nu există filmul Barbie fără Greta Gerwig și Margot Robbie" a reacţionat actorul canadian. Barbie a fost filmul cu cele mai mari încasări din 2023, strângând 1,44 miliarde de dolari în întreaga lume.

De ce nu au primit nominalizări pentru Barbie Greta Gerwig și Margot Robbie

Mulți fani ai filmului s-au arătat consternați pe reţelele de socializare de alegerile Academiei. Unii au sugerat că este extrem de ironică absenţa nominalizărilor pentru Robbie și Gerwig, dar includerea lui Gosling pe listă, având în vedere mesajul filmului despre feminism și patriarhat. "Nominalizarea lui Ken, dar nu şi a lui Barbie este sincer atât de potrivită pentru un film despre un bărbat care descoperă puterea patriarhatului în lumea reală" a scris un fan pe X.

Alții susținut însă că nominalizările au fost în concordanță cu tipurile de alegeri pe care le face de obicei Academia Americană de Film și că, în ciuda succesului comercial al lui Barbie, au decis să recunoască filme de o calitate superioară. "Este amuzant că actrițele principale din două filme excelente, Anatomy of a Fall și Killers of the Flower Moon au fost nominalizate, dar pentru că cele dintr-o reclamă de două oră la Mattel nu au fost, trebuie să ne prefacem că este o mare nedreptate" a scris o altă persoană.

Criticul de film Pete Hammond de la Deadline a subliniat că Academia nominalizează rareori filme de comedie și a sugerat că acesta a fost motivul absenței lui Margot Robbie de pe lista nominalizărilor.

Reacţia lui Ryan Gosling

"Sunt extrem de onorat să fiu nominalizat de colegii mei alături de artiști atât de remarcabili într-un an cu atât de multe filme grozave. Nu m-am gândit niciodată că voi spune asta, dar sunt, de asemenea, incredibil de onorat și mândru că am fost nominalizat pentru că am interpretat rolul unei păpuși de plastic pe nume Ken. Dar nu există Ken fără Barbie și nu există filmul Barbie fără Greta Gerwig și Margot Robbie, cele două persoane responsabile pentru acest film care a făcut istorie şi a fost celebrat la nivel mondial.

Nimănui din film nu-i puteau fi recunoscute meritele fără talentul, forţa și geniul lor. A spune că sunt dezamăgit că nu au fost nominalizate la categoriile lor respective este un eufemism. Împotriva tuturor aşteptărilor, cu doar câteva păpuși fără suflet, îmbrăcate sumar, ne-au făcut să râdem, ne-au frânt inimile, au împins limitele culturii și au făcut istorie. Munca lor trebuie să fie recunoscută împreună cu ceilalți nominalizați pe merit. Acestea fiind spuse, sunt enorm de fericit pentru America Ferrera și pentru ceilalți artiști incredibili care și-au pus talentul la contribuţie pentru a face acest film atât de inovator", a declarat Ryan Gosling pentru CNN.

Cele mai nominalizate filme la Oscar 2024

Filmul Oppenheimer al lui Christopher Nolan - un alt succes uriaș de box office - este în fruntea listei cu 13 nominalizări. Cillian Murphy, Emily Blunt și Robert Downey Jr au primit nominalizări pentru interpretare iar Nolan pentru cel mai bun regizor. Poor Things, povestea unuu copil al cărui creier a fost transplantat în corpul unei femei adulte, a fost al doilea cel mai nominalizat film, cu 11 nominalizări. Cea de-a 96-a ediție a Premiilor Academiei, adică Oscarurile, va avea loc pe 10 martie la Los Angeles.

Cele mai nominalizate filme la Oscar 2024:

13 nominalizări - Oppenheimer

11 nominalizări - Poor Things

10 nominalizări - Killers of the Flower Moon

8 nominalizări - Barbie

7 nominalizări - Maestro

5 nominalizări - American Fiction, Anatomy of a Fall, The Holdovers, The Zone of Interest

