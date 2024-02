Tânărul a explicat în cadrul unui podcast că în ultimele 9 luni a primit peste 100 de meniuri din partea lanţului de fast-food după ce a luat chitanţele lăsat pe mese de clienţi. El a folosit codurile înscrise pe chitanţe şi a lăsat feedback negativ companiei pentru fiecare bon în parte, pentru că figura în sistem ca un client diferit.

Restaurantul ar putea fi închis

Când rămânea fără idei ruga ChatGPT să scrie o recenzie negativă. "Trebuie doar să spui că ești foarte nemulțumit în fiecare răspuns și apoi folosești ChatGPT. Îi spui: Scrieți despre momentul în care am avut o experiență oribilă la McDonald's în care am comandat un Big Mac și să fie sub 1.200 de caractere", a declarat tânărul. Astfel, restaurantul în cauză îi trimitea falsului reclamant bonuri de masă gratuite pentru a-i schimba părerea.

Acum, consecinţele sunt din cele mai grave. Dincolo de faptul că restaurantul nu mai doreşte să onoreze nicio comandă făcută de tânăr, pe baza numeroaselor reclamaţii s-au autosesizat şi autorităţile care vor să închidă respectiva locaţie.

