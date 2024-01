Deficitul bugetar al Turciei a crescut cu aproape 900% în 2023. Turcii se temeau de o gaură şi mai mare

Deficitul bugetar al Turciei a crescut cu aproape 900% în 2023, un an marcat de alegeri prezidenţiale şi două cutremure devastatoare, un rezultat salutat de Guvernul de la Ankara care prognoza un şoc fiscal şi mai mare, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.

Potrivit datelor oficiale publicate luni de Trezorerie şi Ministerul turc al Finanţelor, veniturile la buget au crescut cu 86,1% în 2023, până la 5.200 de miliarde lire, cheltuielile cu crescut cu 123,8% până la 6.600 de miliarde de dolari. În aceste condiţii, deficitul bugetar a urcat la 1.400 miliarde de lire (46,5 miliarde de dolari) în 2023, o creştere cu 863,8% faţă de un deficit de 142,7 miliarde de lire în 2022.

Oficialii turci respiră uşuraţi chiar dacă deficitul bugetar a crescut cu aproape 900%

În pofida acestei creşteri spectaculoase, finanţele publice ale Turciei au înregistrat performanţe mai bune decât ceea ce prognoza iniţial Guvernul de la Ankara, care miza pe un deficit bugetar de 1.600 miliarde de lire sau 6,4% din PIB.

Ministrul turc al Finanţelor, Mehmet Simsek, a spus că în 2023 deficitul bugetar ca procent din PIB este cu un punct procentual sub ceea ce se preconiza în programul pe termen mediu. "Ca procent din PIB, deficitul este de 5,4%, cu un punct procentual sub proiecţia de 6,4% din MTP", a declarat Mehmet Simsek. Acesta a a subliniat că, dacă se exclud cheltuieile cu reconstrucţia după cutremur, deficitul pentru anul 2023 s-a ridicat la 1,7% din PIB, sub criteriile de la Maastricht.

La rândul lor, pieţele financiare s-au uitat dincolo de deteriorarea situaţiei fiscale a Turciei, concentrându-se în schimb pe decizia autorităţilor de a adopta politici economice mai convenţionale. Obligaţiunile turceşti în dolari au adus investitorilor câştiguri de 18% anul trecut iar randamentul suplimentar cerut de investitori pentru a achiziţiona obligaţiuni turceşti a scăzut semnificativ după realegerea preşedintelui Recep Tayyip Erdogan în luna mai.

Veniturile din taxe par să fi contracarat o parte din creşterea cheltuielilor, graţie în mare parte unor noi taxe speciale pe consum. De exemplu, în luna iunie, Guvernul de la Ankara a majorat acciza la carburanţi cu aproape 200% pentru a finanţa lucrările de reconstrucţie după cutremure şi de asemenea a majorat mai multe cote de TVA.

Cutremurele catastrofale din luna februarie 2023 au ucis peste 50.000 de oameni în Turcia şi Siria. Guvernul turc a estimat că pagubele economice de pe urma cutremurelor se ridică la aproximativ 104 miliarde de dolari.

