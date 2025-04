Dughin: "Putinismul a învins în SUA". Ideologul lui Putin vorbeşte deschis despre ţările din Europa de Est care ar ajunge sub influenţa Rusiei

Dughin a declarat că "putinismul a învins în SUA" şi crede că în curând Donald Trump va realiza că Rusia lui Putin nu este inamicul Statelor Unite. "Trump, în opinia mea, e ceva foarte special. Nu e doar o figură carismatică, el reprezintă o ideologie, care schimbă balanța puterii în lume. Rusia lui Putin, și Putin personal încetează să devină principalul inamic, răul principal. Cred că trumpiștii și simpatizanții lui Trump înțeleg mult mai bine ce înseamnă Rusia și ce înseamnă Putin. Recent am descoperit că avem multe puncte în comun - America lui Trump și Rusia lui Putin", a declarat Alexandr Dughin.

Dughin, despre viitorul Europei

Dughin i-a cerut lui Donald Trump să retragă sprijinul SUA pentru Ucraina, fapt ce ar duce la oprirea războiului. "Dacă Trump ar retrage SUA din războiul din Ucraina, am putea să luptăm împotriva globalismului european și liberalismului în Ucraina. Trump va descoperi că Putin nu are nimic împotriva SUA și că nu are rost să continue lupta", a declarat Dughin. În opinia acestuia, Occidentul "nu mai există ca entitate unită", iar în aceste condiţii Europa fie devine o forţă, fie dispare. Filosoful rus este de părere că Groenlanda şi Canada ar putea ajunge sub controlul SUA, iar anumite ţări din Europa de Est vor fi sub "jurisdicţia" Rusiei.

"Europa trebuie să fie ori mare, ori să înceteze să mai existe, în timp ce noi toți vom uita de ea. Ucraina este a noastră. Punct. Ucraina trebuie să ne aparțină nouă și nimănui altcuiva. Nici Europei și nici Americii. Belarusul, țările baltice și părți ale Europei de Est ar trebui în mod clar să ne aparțină, în noua hartă a redistribuirii globale. Nu e nicio îndoială în privința asta", a mai declarat Dughin.

