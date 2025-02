Ea este femeia care trăieşte de 10 ani fără niciun ban. Cum se descurcă: "Mă simt mai în siguranță"

În 2015, Jo a renunțat la slujba ei din domeniul dezvoltării comunitare, a dăruit ultimii bani fiicei sale Amy, în vârstă de 18 ani, apoi şi-a închis definitiv contul bancar, relatează The Guardian. "Aveam 46 de ani, o slujbă bună și un partener pe care îl iubeam, dar eram profund nefericită", spune femeia.

Momentul care i-a schimbat viaţa femeii

"Simțeam o disperare crescândă cu privire la sistemul economic în care trăim și la răul pe care îl făceam altor oameni și planetei, chiar și atunci când încercam să cumpăr în mod etic, în timp ce trăiam în această lume a privilegiilor". Momentul care i-a schimbat viaţa a fost atunci când părinții ei, fermieri pensionari obișnuiți cu o viață simplă, i-au dăruit o carte despre oameni cu stiluri de viață alternative. "Când am citit despre acest om care a ales să trăiască fără bani, m-am gândit: Doamne, trebuie să fac asta!"

Articolul continuă după reclamă

La scurt timp după aceea, Jo a dat peste cartea "The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living de Mark Boyle", care a trăit fără bani timp de trei ani în Marea Britanie. Urmându-i exemplul, primul lucru pe care l-a făcut Nemeth a fost să scrie o listă cu nevoile sale: "S-a dovedit a fi o listă scurtă, pentru că aveam deja lucruri precum oale și tigăi și o periuță de dinți, și am descoperit că nu aveam nevoie de prea multe pentru a mă simți confortabil. Apoi am început să bifez lucrurile, să-mi dau seama cum aș putea să-mi satisfac nevoile fără să am vreun impact negativ."

Jo nu deţine nicio proprietate

Jo are acum de 56 de ani, este singură, nu are propria casă sau vreo altă proprietate. Nu primește ajutoare sociale, nu are economii sau vreo rezervă secretă de bani de urgență. La început, hrana a fost cea mai mare preocupare a ei și cea mai ușor de satisfăcut nevoie. "De fapt, nu am căutat prea mult în tomberoane, nu a fost nevoie", spune ea, pentru că își cultiva singură mâncarea, iar prietenii îi dădeau resturi alimentare. "Oamenii au adesea lucruri pe care nu le vor folosi niciodată, aruncate în fundul dulapurilor lor".

De fiecare dată când se apropia ziua ei de naștere sau Crăciunul, le cerea părinților săi, de exemplu, o pungă de orez de 5 kg sau un pachet de lapte praf.

Curând a început să exploateze mai profund "economia darului", dăruind fără să aștepte nimic în schimb, primind fără niciun sentiment de obligație. Cu toate acestea, în mod paradoxal, ea nu și-a făcut niciodată griji cu privire la locul în care va locui.

„De fapt, mă simt mai în siguranță decât atunci când câștigam bani, pentru că, de-a lungul istoriei omenirii, adevărata siguranță a venit întotdeauna din viața în comunitate și acum am timp să construiesc acea monedă socială. Să ajut oamenii, să am grijă de prietenii bolnavi sau de copiii lor, să îi ajut în grădinile lor. Acesta este unul dintre marile beneficii ale vieții fără bani", explică Jo.

Cum s-a descurcat femeia în primii ani

În primii trei ani, Jo Nemeth a locuit la ferma unui prieten, unde a construit o mică baracă din materiale de construcție aruncate, înainte de a lucra ca menajeră și de a trăi un an într-o "căruță albastră" în curtea din spate a unui alt prieten. Apoi, în 2018, s-a mutat cu normă întreagă în casa unei prietene, aceasta este acum o casă multigenerațională care include noul partener a lui Sharon Brodie și unul dintre fiii ei, fiica lui Jo, Amy, soțul lui Amy și cei trei copii mici ai lor.

În loc să plătească chirie, Nemeth gătește, face curățenie, se ocupă de grădina de legume și produce produse precum săpun, detergent și alimente fermentate, pentru a economisi bani și a reduce amprenta ecologică a gospodăriei. Și nu putea fi mai fericită. "Îmi place să fiu acasă și îmi place provocarea de a ne satisface nevoile fără bani - este ca un joc".

Ce crede despre tehnologie

Jo nu este împotriva tehnologiei. Are un telefon (primit cadou de la un prieten), dar nu are abonament telefonic sau cartelă SIM; ea efectuează apeluri și trimite mesaje și e-mailuri prin rețeaua wifi a gospodăriei. De asemenea, folosește Facebook - mai ales pentru a naviga pe grupurile Buy Nothing și pentru a promova grădina comunității Lismore, unde face voluntariat. Dar nu are mașină: se deplasează cu bicicleta, pe jos și cu autostopul.

Cu toate acestea, ea vrea să revină la lucrurile de bază, așa că în prezent folosește materiale de construcție reciclate pentru a amenaja o căsuță în curtea din spate, unde intenționează să doarmă și să își petreacă serile citind la lumina lumânărilor. "Este foarte mic, suficient de mare pentru un pat de o persoană și puțin loc în picioare. Nu există electricitate sau apă curentă."

Aura Trif Like

Întrebarea zilei Credeţi că era necesar ca serviciile secrete să primească buget mărit în 2025? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰