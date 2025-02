ISW: Rușii pot controla un roi de drone folosind un singur dispozitiv. Sistemul e folosit deja în Ucraina

Armata rusă folosește un sistem care poate controla simultan un număr nelimitat de drone folosind un singur dispozitiv, relatează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american cu sediul în Washington, D.C., specializat în analiza conflictelor militare și geopolitice.

Hermes Design Bureau, o subsidiară a Kaisant, un producător de sisteme anti-drone, a anunțat pe 31 ianuarie că a dezvoltat un GCS (sistem de control – n.red.) care poate controla un roi cu un număr nelimitat de drone FPV folosind un singur dispozitiv. Rușii folosesc deja acest sistem în războiul din Ucraina. De asemenea, poate ajută la controlul dronelor de la distanță pe diferite frecvențe pentru a ocoli echipamentele de bruiaj electronic.

"Forțele ruse folosesc, potrivit rapoartelor, sisteme de control la sol (GCS) capabile să controleze roiuri de drone. Biroul de proiectare Hermes, o subsidiară a producătorului de sisteme anti-dronă Kaisant, a declarat pe 31 ianuarie că a dezvoltat un GCS care poate opera un număr nelimitat de drone folosind un singur control de la distanță. Forțele ruse utilizează acest sistem în Ucraina pentru a opera drone pe frecvențe diferite, ca strategie de contracarare a războiului electronic (EW)", a evaluat ISW în cel mai recent raport privind situaţia de pe front.

În noaptea de 3 februarie, rușii au atacat Ucraina cu 71 de drone, 38 de drone au fost distruse și alte 25 au fost pierdute pe teren, aminteşte Ukrainska Pravda.

Ce sunt dronele FPV

Dronele FPV (First Person View) permit celui care le controlează să vizualizeze în timp real ceea ce "vede" drona, prin intermediul unei camere video montate la bord. O dronă FPV este alcătuită din două sisteme majore: structura și sistemul de control. Dronele FPV clasice se bazează practic pe abilitățile pilotului de la sol. Inițial, dronele FPV erau utilizate în mare parte pentru filmări aeriene spectaculoase. Ele au fost însă adaptate pentru scopuri militare, fiind folosite ca "drone kamikaze" în conflicte precum cel din Ucraina, unde sunt echipate cu încărcături explozive pentru a lovi ținte inamice.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat în iulie 2024 că producția de drone FPV a crescut dramatic și se ridică la 4000 de drone pe zi. Adică 120.000 de drone FPV pe lună sau 1,46 milioane de unități pe an. La sfârșitul lunii februarie 2024, un oficial ucrainean a declarat că în primele două luni ale anului au fost fabricate 200.000 de drone FPV. În martie 2024, ministrul transformării digitale din Ucraina, Mykhailo Fedorov, a declarat că ţara sa are capacitatea de a produce până la 2 milioane de drone FPV pe an, adică 5.500 de unități pe zi. Dar problema este de a avea finanțarea pentru aceste cifre.

Atât ruşii, cât şi ucrainenii au încercat să îmbunătăţească treptat capacităţile acestor drone, marimea, autonomia sau încărcătura. De exemplu, ruşii au început de anul trecut să folosească un număr mare de drone FPV cu fibră optică, adică conectate la un cablu care poate avea şi 10 km lungime. Transmit imagini mult mai clare şi sunt rezistente la sistemele de bruiaj electronic.

Principalul avantaj al dronelor FPV este că sunt relativ ieftine de produs. Costul aproximativ pe unitate pentru dronele ruseşti Bekas, de exemplu, este de aproximativ 500 de dolari. La începul războiului atât ruşii, cât şi ucrainenii, importau aceste drone sau piese din China, dar cu timpul au mutat producţia sau asamblarea în ţară.

