Jaful capodoperelor: Poveștile celor mai mari furturi de artă din lume, din toate timpurile

În unele cazuri, operele au fost recuperate, în timp ce alte furturi s-au soldat cu pierderea definitivă a operelor.

"Judecata de Apoi" al lui Hans Memling, furat de piraţii polonezi în 1473

În 1473, piraţii polonezi au urcat la bordul unei nave care se îndrepta spre Florenţa. Au plecat cu tabloul „Judecata de Apoi” (1467-71) al lui Hans Memling, un triptic complicat care înfăţişează a doua venire a lui Hristos, şi l-au adus înapoi în ţara lor natală, în ceea ce este considerat în prezent primul jaf de artă înregistrat. Pictura se află în prezent la Muzeul Naţional din Gdańsk, Polonia, iar italienii încearcă de atunci să o recupereze, scrie artnews.com.

Furtul de la Memling este un exemplu al importanţei cu care un furt poate transforma istoria unei opere de artă pentru totdeauna - şi nu este singura piesă din istorie care a fost modificată permanent în acest fel. Deşi tehnologia a devenit mai sofisticată, iar mijloacele prin care sunt comise jafurile s-au schimbat, furturi ale celor mai mari opere de artă din lume continuă să fie executate frecvent, adăugând efectiv capitole noi şi bizare la analele istoriei artei în acest proces.

"Ţipătul" a fost furat în Oslo în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1994

„Mii de mulţumiri pentru securitatea proastă!”, scria un bilet lăsat de hoţi. A nu se confunda cu furtul din 2004 al unei versiuni diferite a capodoperei lui Edvard Munch. Acest furt a implicat pătrunderea hoţilor în Muzeul Naţional din Oslo, ruperea sârmei care ţinea „Ţipătul” de un perete şi plecarea cu faimoasa pictură. Acţiunea a avut loc pe fundalul festivităţilor de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din 1994, care au avut loc la Lillehammer, la aproximativ două ore nord de capitală.

Imediat, jaful a făcut senzaţie în Norvegia, unde activiştii anti-avort au pretins că ar putea primi tabloul înapoi în schimbul difuzării de către televiziunea naţională a unei reclame orientate către interesele lor. Căutarea tabloului a durat aproape doi ani, iar guvernul a refuzat să plătească o răscumpărare de un milion de dolari, deoarece se credea că este o ofertă nesinceră. Tabloul a fost găsit în cele din urmă într-un hotel dintr-un oraş situat la nord de Oslo. În 1996, patru bărbaţi au fost condamnaţi în legătură cu furtul.

Un Van Gogh a dispărut dintr-un muzeu olandez închis din cauza pandemiei de Covid în 2020

În martie 2020, când în întreaga lume au început lockdown-urile din cauza Covid-19, majoritatea muzeelor importante din Europa şi America de Nord şi-au închis porţile pentru vizitatori. În această linişte stranie, a avut loc un jaf la Muzeul Singer Laren din Ţările de Jos, unde hoţii au plecat cu o pictură de Vincent van Gogh de o valoare inestimabilă. Lucrarea respectivă, „The Parsonage Garden at Nuenen in Spring” (1884), fusese împrumutată de la o altă instituţie olandeză, Muzeul Groninger, şi a fost sustrasă de un hoţ care a pătruns în muzeu cu ajutorul unui baros şi a trecut de diferitele niveluri de securitate. Faptul că furtul neaşteptat a avut loc pe fundalul unei pandemii pare să fie un semn că hoţii au folosit momentul tulburător în avantajul lor. Din 2021, pictura lui Van Gogh nu a fost încă găsită.

Lucrări neînsemnate ale Vechilor Maeştri au fost furate la Londra în 1966

Cartea Recordurilor Guinness a etichetat odată tabloul din 1632 al lui Rembrandt, „Jacob de Gheyn III”, drept „Rembrandt la pachet”, deoarece a fost furat de foarte multe ori. Dar înainte de a fi furat în 1973, 1981 şi 1983, „Jacob de Gheyn” a fost luat în 1966 de la Dulwich Picture Gallery din Londra de hoţi care au sustras şi lucrări de Peter Paul Rubens, Gerard Dou şi Adam Elsheimer, împreună cu alte două tablouri de Rembrandt. Hoţii, dintre care unul a fost condamnat în cele din urmă, sperau să vândă lucrarea pe piaţa neagră, însă poliţia a recuperat-o la scurt timp după aceea, iar tabloul este expus şi astăzi la muzeu.

Cel mai mare jaf de artă din Canada, în 1972: 18 tablouri furate

Totul a avut aspectul unui thriller hollywoodian: La ora 2 a.m., hoţii au intrat în Muzeul de Arte Frumoase din Montreal, unul dintre cele mai importante muzee canadiene, printr-un luminator, şi au legat şi încătuşat trei paznici. La scurt timp după aceea, au furat 39 de bijuterii şi 18 tablouri, printre care unele de Delacroix, Rubens şi Rembrandt. Muzeul efectuase reparaţii la luminator, ceea ce înseamnă că hoţii au studiat MMFA, căutând un punct de intrare pentru jaf. În total, obiectele furate - dintre care niciunul nu a fost găsit - valorau 2 milioane de dolari în 1972; numai Rembrandt valora un milion de dolari. În 2003, Globe and Mail a estimat că tabloul Rembrandt valora de 20 de ori mai mult şi a sugerat că mafia din Montreal ar fi fost implicată.

Un Klimt valoros a dispărut în 1997 dintr-o galerie de artă italiană

„Portrait of a Lady” (1916-17) de Gustav Klimt este considerat esenţial de cercetători, deoarece a fost singura lucrare cunoscută peste care artistul austriac a pictat la jumătatea lucrării. Cu toate acestea, istoricii nu au putut vedea pictura de 60 de milioane de dolari timp de mai bine de două decenii, deoarece a dispărut. În 1997, tabloul a dispărut în timpul pregătirilor pentru o expoziţie la Galleria d'Arte Moderna din Piacenza, Italia, şi abia în decembrie 2019, când lucrarea a reapărut, s-a aflat unde se află. Cu un an înainte, un grădinar tăia iedera la galerie când, spre surprinderea sa, a descoperit lucrarea, pe jumătate ascunsă într-o pungă de gunoi în spatele unui panou din clădire. Doi bărbaţi despre care se crede că au legătură cu alte jafuri de artă din Italia au mărturisit ulterior, într-o scrisoare adresată unui jurnalist italian, că au furat opera lui Klimt, pe care au declarat că au ascuns-o în exteriorul galeriei la patru ani după ce au furat-o. În scrisoare, bărbaţii, care sunt în continuare în libertate, au declarat că au returnat în cele din urmă opera „ca un cadou pentru oraş”.

Tablouri furate în 2007 dintr-un muzeu din São Paulo

Obişnuim să ne gândim la hoţii de artă ca fiind nevoiţi să submineze sisteme de securitate extrem de complexe, însă, uneori, jafurile devin posibile pentru că aceste măsuri de protecţie nu sunt la înălţime. Acesta a fost cazul Muzeului de Artă din São Paulo în 2007, când hoţii au intrat în instituţia braziliană folosind un cric hidraulic şi o rangă, chiar în timp ce paznicii îşi schimbau tura, şi au plecat cu tablouri de Pablo Picasso şi Cândido Portinari care valorau 50 de milioane de dolari la acea vreme. Muzeul şi-a închis porţile timp de câteva săptămâni după jaf, iar operele au fost recuperate după ce un suspect a spus autorităţilor despre un seif în care erau păstrate picturile. Doi suspecţi au fost arestaţi în legătură cu furtul, pentru care au încercat să ceară o răscumpărare consistentă de la preşedintele muzeului. După furt, MASP s-a angajat să îşi consolideze securitatea.

Opere de artă dispărute dintr-un muzeu din Manchester, găsite într-o toaletă în 2003

Celebrul jaf de la Galeria de Artă Whitworth din Manchester, Anglia, este amintit nu pentru lucrările furate (acestea au fost relativ minore) sau pentru drama din jurul lor (saga a durat doar câteva zile), ci pentru concluzia bizară a furtului. În 2003, hoţii au pătruns în muzeu şi au furat tablouri de Paul Gauguin, Pablo Picasso şi Vincent van Gogh, pe care le-au îndesat într-un tub de carton, pe care l-au plantat apoi într-o toaletă dărăpănată, la aproximativ 650 de metri de Whitworth. (Presa britanică a numit ulterior toaleta respectivă „Loovre”.) Când oficialii muzeului au recuperat tubul, au observat că acesta conţinea un mesaj scris de hoţi: „Nu am intenţionat să furăm aceste tablouri, ci doar să subliniem securitatea deficitară”. Muzeul a negat că securitatea sa ar fi fost deficitară. Lucrările - în valoare de 4 milioane de lire sterline în 2003 - au suferit daune minime şi au fost expuse din nou la scurt timp după aceea. Persoanele care au executat furtul nu au fost încă identificate.

Două tablouri de Van Gogh timpurii, furate dintr-un muzeu din Amsterdam în 2002

Opera lui Vincent van Gogh a fost subiectul a numeroase jafuri de proporţii, însă puţine au generat atât de multă rumoare precum cel comis atunci când muzeul din Amsterdam dedicat post-impresionistului se pregătea să sărbătorească 150 de ani de la naşterea artistului. În 2002, hoţii au furat două picturi timpurii de la Muzeul „Vincent van Gogh”; aceştia au intrat în muzeu folosind o scară de 5 metri şi au spart o fereastră. Nu a fost clar ce s-a întâmplat cu lucrările până în 2016, când autorităţile italiene le-au descoperit într-o fermă de lângă Castellammare di Stabia, lângă Napoli. Poliţia a legat furturile de Mafia Camorra, iar autorităţile au arestat mai mulţi traficanţi în legătură cu jaful. Când operele au fost dezvăluite din nou publicului, Axel Rueger, directorul Muzeului van Gogh, a fost bucuros: „Inutil să spun că este o zi mare pentru noi astăzi”.

Opere renascentiste inestimabile au fost furate în Italia în 1975

Chiar dacă nu avea un sistem electronic la acea vreme, Palatul Ducal din Urbino era considerat unul dintre cele mai sigure spaţii de artă din Italia - până când a fost jefuit în 1975. În acel an, infractorii au luat trei lucrări renascentiste de Rafael şi Piero della Francesca, probabil cu scopul de a le vinde pe piaţa internaţională. La scurt timp după aceea, un bărbat a fost arestat sub suspiciunea că ar fi fost implicat în jaf. Deoarece operele sunt atât de valoroase şi atât de cunoscute, poliţia s-a gândit că nu vor reuşi să le vândă cu succes şi, cu siguranţă, operele au fost găsite în anul următor la Locarno, în Elveţia. De atunci, capodoperele s-au întors la Palatul Ducal şi uneori chiar au călătorit.

Tablouri valoroase ale lui Francis Bacon, furate din casa unui colecţionar spaniol în 2015

Deşi majoritatea jafurilor au avut loc la muzee, câteva au implicat şi colecţionari privaţi. Un astfel de caz a avut loc la Madrid în 2015, când hoţii au pătruns în casa lui José Capelo, care deţinea mai multe picturi ale prietenului său, artistul britanic Francis Bacon. În timp ce Capelo era plecat la Londra, hoţii au furat cinci tablouri ale lui Bacon în valoare de 30 de milioane de euro (33,3 milioane de dolari). Şapte persoane au fost arestate în legătură cu furtul, iar poliţia a recuperat trei dintre cele cinci tablouri în 2017. Chiar dacă poliţia spaniolă a păstrat private majoritatea detaliilor furtului, El País l-a numit „cel mai mare jaf de artă contemporană din istoria recentă a Spaniei”.

Opere furate dintr-un muzeu olandez din 2012: hoţii români au susţinut că le-au ars

Multe lucrări furate ajung fie să fie găsite după căutări care durează ani, fie se presupune că au fost pierdute, deşi sunt rare cazurile în care arta furată este într-adevăr distrusă. Cu toate acestea, s-ar putea să fi fost cazul unui furt care a avut loc la Muzeul Kunsthal din Rotterdam în 2012, în care hoţii au scos din instituţie, în doar trei minute, lucrări de Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Paul Gauguin şi Lucian Freud. Experţii nu au fost de acord cu privire la valoarea tablourilor, estimările situându-se între 26 şi 100 de milioane de dolari. Cinci persoane au fost arestate în legătură cu furtul. Mama românului care a pus la cale jaful a susţinut ulterior că a ars operele, deşi o analiză medico-legală a cenuşii nu a fost concludentă. Unii cred că ea ar fi minţit, iar în 2018, doi cetăţeni olandezi au susţinut că au găsit tabloul de Picasso.

Un jaf elaborat la Stockholm a declanşat o urmărire internaţională în 2000

În 1993, trei bărbaţi au comis cel mai mare jaf de artă din Suedia la Moderna Museet din Stockholm, de unde au luat tablouri de Pablo Picasso şi Georges Braque. Şapte ani mai târziu, un jaf şi mai mare a avut loc la Nationalmuseum din Stockholm, unde hoţii înarmaţi cu o mitralieră s-au bazat pe o serie complexă de distrageri ale atenţiei pentru a pătrunde în muzeu, a fura trei lucrări de Rembrandt şi Pierre-Auguste Renoir şi a scăpa în siguranţă. Poliţia se temea că operele de artă, evaluate în 2000 la 30 de milioane de dolari, vor părăsi rapid Europa de Est. În 2001, poliţia a descoperit cu surprindere una dintre operele Renoir în timpul unui raid antidrog fără legătură cu acesta. Iar în 2005, în timp ce investigau un sindicat bulgar, autorităţile internaţionale au prins infractori care încercau să vândă un Rembrandt pentru 42 de milioane de dolari şi au recuperat şi această lucrare. Patru persoane au fost arestate în timp ce încercau să finalizeze achiziţia.

O sculptură uriaşă Henry Moore, furată în 2005 din Anglia, de negăsit

Sculpturile monumentale ale lui Henry Moore implicau adesea tone de bronz transformate în forme amorfe care capătă calităţi umane. Acest lucru a făcut ca una dintre sculpturi, intitulată „Reclining Figure”, să fie ţinta principală a hoţilor care doreau să profite de o piaţă în plină expansiune a fierului vechi, ca urmare a creşterii cererii în China. În 2005, hoţii au furat sculptura expusă în aer liber, în valoare de 18 milioane de dolari, care cântărea în jur de două tone şi era expusă la fundaţia artistului din Hertfordshire. Motivul pentru care hoţii au luat lucrarea şi locul în care aceasta ar fi putut ajunge au derutat anchetatorii mulţi ani, având în vedere dimensiunea şi greutatea sculpturii. Apoi, în 2009, poliţia britanică a dezvăluit că ei credeau că lucrarea nu mai există, susţinând, după o serie de anchete la depozitele locale de fier vechi, că hoţii au tăiat-o în timpul nopţii, au topit-o şi au vândut bronzul transformat pentru 1.500 de lire sterline. „În mintea mea, am reuşit să ucidem misterul cât mai mult posibil”, a declarat inspectorul-şef John Humphries pentru The Guardian. Persoanele care ar fi distrus opera lui Moore nu au fost niciodată prinse.

Membri ai IRA au furat opere de artă nepreţuite de la un politician britanic în 1974

În 1974, membri ai Armatei Republicane Irlandeze s-au reunit pentru a jefui Russborough House, casa irlandeză a lui Sir Albert Beit, un politician britanic. După ce l-au legat pe Beit, au luat 20 de milioane de dolari în opere de artă semnate de Johannes Vermeer, Francisco Goya şi Peter Paul Rubens, pe care ulterior le-au oferit drept răscumpărare şi pe care sperau să le schimbe pentru eliberarea membrilor IRA care fuseseră închişi pentru atentate cu maşină capcană. Bridget Rose Dugdale, fiica unui milionar britanic, a fost ulterior condamnată la nouă ani de închisoare după ce trei tablouri au fost găsite în locuinţa ei. Pledând „mândră şi incoruptibil vinovată” în faţa instanţei, Dugdale a declarat că furtul a fost un protest împotriva dorinţei guvernului britanic „de a ne priva de libertatea de a lupta pentru Irlanda şi pentru libertatea poporului irlandez”. Unele dintre lucrările furate de Dugdale au mai fost furate o dată, din motive mai puţin activiste, în 1986, 2000 şi 2001.

Hoţii au furat bijuterii în valoare de 1,2 miliarde de dolari dintr-un muzeu renumit din Dresda în 2019

Jaful bijuteriilor din Dresda, unul dintre cele mai mari furturi de artă comise vreodată, a avut loc într-un minut. La ora 4 a.m., hoţii au întrerupt curentul la Muzeul Grünes Gewölbe (Green Vault) şi au fugit cu bogăţii care au fost evaluate la 1,2 miliarde de dolari prin spargerea cu un topor a unei vitrine de sticlă. Printre lucrările furate se numără unele dintre cele mai faimoase obiecte de bijuterie din lume - inclusiv o sabie încrustată cu 800 de diamante şi Diamantul Alb Dresda de 49,84 carate. Până la sfârşitul anului 2020, patru persoane au fost arestate pentru jaf, deşi poliţia germană era încă în căutarea bijuteriilor, care nu au fost încă recuperate până la începutul anului 2021. În luna ianuarie a aceluiaşi an, o firmă de securitate a lansat o teorie conform căreia infractorii încercau să vândă bijuteriile pe dark web.

„Scream” a fost furat în plină zi la Muzeul „Munch” în 2004

Dacă majoritatea jafurilor au loc la primele ore ale dimineţii, în timp ce instituţiile sunt închise, acest jaf s-a desfăşurat într-un mod cu totul diferit, în văzul publicului. În mijlocul turiştilor care se uitau la capodoperele Muzeului „Munch” din Oslo, hoţii au luat în 2004 „Ţipătul” (1910) şi „Madonna” (1894) ale expresionistului norvegian. Nu a fost prima dată când a fost furată o versiune a „Ţipătului”, dar a fost, într-un fel, mai îndrăzneţ din cauza mulţimii de oameni care se aflau în jur atunci când hoţii au ameninţat paznicii cu arma şi apoi au plecat într-o maşină neagră. Au circulat zvonuri despre ce s-a întâmplat după aceea. Au fost arse tablourile? A fost implicată mafia? În cele din urmă, tablourile au fost recuperate în 2006, au fost făcute şase arestări, iar operele s-au întors la Muzeul „Munch”.

Un Caravaggio nepreţuit a fost tăiat din ramă în Italia în 1969

Într-o noapte din 1969, hoţii au intrat în Oratoriul San Lorenzo din Palermo, Italia, şi au plecat cu „Nativity with St. Francis and St. Lawrence” de Caravaggio, o scenă dramatică care era odată expusă deasupra unui altar. Experţii au datat-o la 1600 sau 1609. În anii care au urmat, au fost lansate o multitudine de teorii cu privire la ce s-ar fi putut întâmpla cu lucrarea. Acestea variază de la cele fezabile (Mafia ar fi putut fi implicată) la cele tragice (probabil a fost arsă) şi la cele bizare (şoarecii sau porcii ar fi putut-o mânca). Experţii au presupus că lucrarea a fost pierdută pentru totdeauna până în 2017, când comisia antimafia din Italia a redeschis cazul cu o nouă pistă care implica un dealer de artă elveţian, acum decedat, care i-a sfătuit pe hoţi să taie pânza, deoarece nimeni nu ar cumpăra o lucrare atât de faimoasă. Din 2021, căutarea operei continuă.

Operă Van Gogh din Giza în 2010, furată din cauza sistemului de securitate defectuos

Nu ar fi trebuit să fie atât de uşor să furi „Poppy Flowers” de Vincent van Gogh, o natură moartă din 1887, care era păstrată de Muzeul Mohamed Mahmoud Khalil din Giza, Egipt. Doar nouă vizitatori au venit la muzeu în ziua în care lucrarea a fost scoasă din ramă şi ascunsă în afara instituţiei. Motivul pentru care hoţii au avut atât de mult succes a fost simplu: alarma tabloului nu funcţiona şi, de altfel, nici celelalte alarme ale operelor din muzeu nu funcţionau. După ce ministrul Culturii a retractat o afirmaţie conform căreia lucrarea ar fi fost găsită într-un aeroport din Cairo, furtul a determinat ca unsprezece angajaţi ai Ministerului Culturii să demisioneze, iar mai mulţi paznici de la muzeu au fost arestaţi. Evaluat la o sumă cuprinsă între 50 şi 55 de milioane de dolari, tabloul rămâne dispărut din 2021.

Capodopere impresioniste, furate dintr-un muzeu din Paris sub privirile publicului, în 1985

Opera de artă care a dat numele mişcării artistice impresioniste a fost furată din Muzeul Marmottan din Paris în 1985, într-unul dintre cele mai îndrăzneţe jafuri comise vreodată. Hoţii care au furat operele au intrat în plină zi, după ce au cumpărat bilete ca toată lumea, şi au luat pictura emblematică a lui Claude Monet din 1872, „Impresie, răsărit de soare”, împreună cu lucrări de Berthe Morisot şi Pierre-Auguste Renoir. Nouă paznici şi 40 de vizitatori au fost ţinuţi sub ameninţarea armei în timp ce unele dintre lucrări erau smulse de pe pereţii galeriei. Deşi cele nouă lucrări furate au fost evaluate la 20 de milioane de dolari, unii au spus că „Impression, Sunrise” este nepreţuită. În 1990, toate cele nouă lucrări au fost recuperate la o vilă din Corsica, iar şapte persoane au fost arestate.

„Spider-Man” a furat cinci capodopere dintr-un muzeu din Paris în 2010

Furtul a cinci opere majore de la Musée d'Art Moderne de la Ville din Paris, în 2010, a fost atât de minuţios, încât a atras comparaţii cu Arsène Lupin, hoţul celebru din literatura franceză, şi cu Spider-Man, al cărui nume a devenit porecla sub care hoţul care a comis jaful a ajuns să fie cunoscut. În acel an, Vjeran Tomic a revenit în mod repetat la muzeu, pulverizând un acid pe o fereastră care îi permitea să intre fără probleme. Într-o noapte, la ora 3 dimineaţa, el a furat „Pastorale” (1905) lui Henri Matisse. Apoi, pentru că alarmele nu s-au declanşat, a luat şi lucrări de Amedeo Modigliani, Fernand Léger, Pablo Picasso şi Georges Braque. Se crede că Tomic lucra la comandă pentru un dealer pe nume Jean-Michel Corvez, care dorea să le vândă. După ce a fost prins, Tomic a fost condamnat la opt ani de închisoare de un judecător care a declarat că furtul a implicat „bunuri culturale aparţinând patrimoniului artistic al umanităţii”.

„Mona Lisa” a fost furată de la Luvru de un meşter italian, în 1911

„Mona Lisa”lui Leonardo da Vinci poate fi cea mai cunoscută operă de artă din lume - iar un jaf a contribuit la faima ei. Puţini se interesaseră de pictură până în 1911, când Vincenzo Peruggia, un meşter italian, şi doi dintre compatrioţii săi au petrecut noaptea într-un dulap de la Luvru şi apoi au fugit cu opera, luând-o cu ei într-un tren care a plecat din Paris într-o duminică dimineaţa. Problema a devenit una de intrigă internaţională şi, în scurt timp, a devenit prea dificil să se vândă lucrarea - nimeni nu ar fi cumpărat o operă de artă care primea atât de multă atenţie. Peruggia a ascuns lucrarea sub podeaua apartamentului său din Paris, pentru a încerca din nou, 28 de luni mai târziu, să vândă lucrarea, de data aceasta unui dealer din Florenţa. Peruggia credea că ajută la repatrierea culturală - credea că Napoleon jefuise o piesă de patrimoniu italian de primă mână şi era hotărât să o restituie patriei sale. Leonardo lucrase la această pictură în Franţa, iar la moartea sa, în 1519, regele Francisc I a cumpărat-o. Comerciantul florentin l-a sunat apoi pe directorul Galeriilor Uffizi, Giovanni Poggi, care a luat lucrarea, afirmând că o va păstra în siguranţă, şi a chemat poliţia. Peruggia a ajuns să petreacă doar şapte luni în închisoare.

Cel mai mare jaf de artă din istorie a avut loc la un muzeu din Boston în 1990

La primele ore ale dimineţii, a doua zi după Ziua Sfântului Patrick, hoţii au intrat în Muzeul Isabella Stewart Gardner, supunând gărzile care supravegheau noaptea incinta instituţiei din Boston. În orele care au urmat, hoţii au plecat cu averi de o valoare istorico-artistică aproape incalculabilă: Concertul (cca. 1664), unul dintre cele 34 de tablouri Vermeer cunoscute; un tablou Rembrandt din 1633 cu o barcă navigând pe ape furtunoase; un tablou Manet cu un bărbat misterios într-o cafenea. FBI a declarat că lucrările, care sunt încă dispărute din 2021, sunt evaluate la 500 de milioane de dolari. Deoarece cazul este înconjurat de atât de mult mister, jaful continuă să captiveze minţile multora, unii sugerând că mafia a fost implicată, că gardienii au fost implicaţi sau că operele au fost într-adevăr distruse. (Jaful a fost subiectul unei investigaţii podcast în 10 părţi din 2018, Last Seen, de către WBUR din Boston). În prezent, oficialii muzeului nu sunt siguri de locul în care se află operele. În 2020, curatorul Ronni Baer a declarat pentru WBUR: „Aş vrea să mă pot consola cumva ştiind că sunt undeva, dar nu ştiu dacă mai există”.

Marele jaf de la Brukenthal din 1968 - Sibiu

Muzeul Naţional Brukenthal a trăit o asemenea traumă în 1968, când au fost furate 8 tablouri dintre care au fost recuperate doar 4. A fost cel mai mare furt de opere de artă din România.

Cele opt opere furate: Anton van Dyck - „Moartea Cleopatrei”, Frans van Mieris cel Bătrân - „Bărbat cu pipă la fereastră”, Jorg Breu - „Portret de bărbat”, anonim german - „Bărbat cu haină de blană”, Christoph Amberger - „Portret de bărbat”, Tiziano Vecellio da Cadore - „Ecce homo”, Rosalba Carriera - „Portretul unei tinere femei” (o miniatură pictată pe fildeş), şi, cel mai valoros tablou, evaluat la 25 de milioane de dolari, „Bărbat cu craniu în mână”. Cel care a alertat autorităţile, Theodor Ionescu, a devenit şi principalul suspect al miliţienilor, urmând apoi să fie condamnate pentru alte fapte. El a fost cel care a descoperit, la începutul anilor ’60, tablouri ale lui Tizian, Anton van Dyck, Amberger, Giorgione, Jordaens, Andrea Celesti, lucrări despre care nu se ştia că se află în Muzeul Brukenthal. Este „găsit” chiar celebrul tablou al lui Jan van Eyck „Omul cu tichia albastră” - un autoportret al autorului.

În anul 2022, cu prilejul deschiderii expoziţiei „Marele furt de la Brukenthal”, instituţia a lansat campania „Have you seen this painting? Şi tu ai fost jefuit(ă) de această pictură!” subliniind prin mesajul transmis că furtul de artă deposedează nu doar muzeele ci şi comunitatea. Opera furată este ascunsă şi nu poate fi văzută în expoziţii, de publicul vizitator.

În medie, doar 10% dintre lucrările de artă furate au şansa de a fi recuperate.

