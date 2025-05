Jill Sobule, autoarea hitului "I Kissed a Girl", a murit la 66 de ani într-un incendiu

Autorităţile din Woodbury, Minnesota, o suburbie a oraşului Minneapolis, investighează cauza incendiului de la casa în care a fost găsită cântăreaţa, a raportat Star Tribune. Potrviti CNN, cântecul „I Kissed a Girl” al cântăreţei originare din Denver, extras de pe albumul ei omonim din 1995, a devenit primul cântec cu tematică deschisă LGBTQ care a intrat în Top 20 Billboard.

Este probabil cel mai bine cunoscută pentru single-ul „Supermodel”, de asemenea de pe albumul cu acelaşi nume, care a fost al doilea. Piesa „Supermodel” a fost prezentată în mod proeminent în popularul film „Clueless” din 1995, ajutând-o pe Sobule să intre în mainstream.

John Porter, managerul lui Jill, a transmis că Sobule a fost „o forţă a naturii şi o apărătoare a drepturilor omului, a cărei muzică este prezentă în cultura noastră” şi că speră ca „muzica, memoria şi moştenirea ei să continue să trăiască şi să inspire pe alţii”.

Articolul continuă după reclamă

Cariera muzicală a lui Sobule s-a întins pe mai mult de trei decenii, începând în anii 1990 cu albumul său de debut „Things Here are Different”, care a fost produs de legenda rock şi producătorul Todd Rundgren. Discul a fost cunoscut pentru piesa „Too Cool to Fall in Love”.

Opera sa muzicală include 12 albume care abordează, printre altele, teme precum pedeapsa cu moartea, tulburările alimentare şi problemele LGBTQ+. Ea a cântat cu Neil Young, Cyndi Lauper şi Tom Morello, printre mulţi alţii. Sobule şi-a lansat cel de-al şaptelea album de studio, „California Years”, în 2009 şi apoi a luat o pauză prelungită. În 2018, ea a lansat ceea ce este acum ultimul ei album, „Nostalgia Kills”.

„Am fost propria mea procrastinatrix, aşa o numesc eu”, a declarat ea pentru Billboard într-un interviu din 2018 despre pauza ei lungă între albume.

„Am început să iubesc din nou muzica - să iubesc să ascult, să iubesc să scriu şi spiritul original al motivului pentru care am făcut asta în primul rând, presupun”, a adăugat ea.

Sobule a adăugat că îi place să cânte, „şi îmi place să spun poveştile cântecelor”.

Potrivit site-ului său, Sobule urma să concerteze în acest weekend în Colorado, cu alte concerte planificate în SUA în vară şi toamnă.

Potrivit declaraţiei firmei sale de PR, la sfârşitul acestui an va avea loc o comemorare oficială a vieţii şi moştenirii cântăreţei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebare despre alegeri Pe cine votezi în primul tur al alegerilor prezidenţiale? Geoge Simion Crin Antonescu Elena Lasconi Cristian Terheş Lavinia Şandru Victor Ponta Sebastian Popescu Silviu Predoiu John-Ion Banu-Muscel Daniel Funeriu Nicuşor Dan Tastează mai sus codul din stânga

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰