Turiştii veniţi la Mamaia nu au coborât din tren, ci din bolizi de sute de mii de euro. Cum a arătat distracţia în nordul staţiunii

Românii au demonstrat din nou că sunt maeștri ai distracției! Vama Veche a explodat de energie încă din prima noapte, iar petrecerea a continuat în forță pe tot litoralul. Fie că au dansat pe nisip, sub cerul liber sau au vibrat pe ritmuri nebune în cluburile din Mamaia, distracția a fost în toi. Nici malul Dunării nu s-a lăsat mai prejos, peste tot, râsete, muzică, cocktailuri și voie bună. O minivacanță transformată într-un maraton al distracţiei, unde fiecare loc a devenit o scenă de festival.

Tinerii au apăsat pentru a doua noapte consecutiv butonul de party! Vama Veche a fost azi-noapte cu poftă dublă de distracție, cât pentru un întreg festival. Staţiunea a devenit neîncăpătoare pentru miile de tineri care au ales să petreacă aici. Au un singur gând: să rămână pe plajă până la răsărit de soare. "Acesta e hazul! Pentru atmosferă şi pentru persoane, e diferit faţă de orice altă staţiune".

Pentru petrecăreții din Vama Veche, focul de tabără de pe plajă este de fiecare dată cireașa de pe tort. Tinerii s-au strâns în jurul tradiţionalului foc de tabără. Nu se cunosc între ei, însă asta nu contează în Vama Veche. S-au cunoscut aici. Leagă prietenii şi se distrează până la răsăritul soarelui.

Vama Veche nu e doar pentru tineri, ci pentru toate generațiile. De 25 de ani, acest domn, nu doarme niciodată în minivacanţa de 1 Mai. "Este un loc care nu se schimbă niciodată. Însă este spiritul Vamei în continuare viu".

Pentru petrecăreții din Mamaia, noaptea a început atunci când alții se gândeau la somn. Este prima noapte din şirul lung de petreceri în cluburile din nordul staţiunii Mamaia, care sunt neîncăpătoare. Semn că tinerilor, chiar le-a fost dor de distracţie. Printre roabele pline ochi cu șampanii de lux, petrecerea a pornit în pași de dans, râsete şi voie bună.

S-a dat startul petrecerilor în nordul staţiunii Mamaia

În Nordul litoralului s-au făcut alte calcule încă de ieri de pe zi. Turiştii de Mamaia nu au coborât din tren, ci din bolizi de sute de mii de euro. Şi, obligatoriu ţinutele scumpe la petrecerile exclusiviste. "Am ales un outfit care mă reprezintă, să se asorteze cu bronzul. Am ales un outfit lejer, cât să mă pot distra, dar şi să atrag priviri".

Pe tot litoralul, joi, a început oficial sezonul estival. Au fost predate toate plajele către cei 266 de administratori. În Mamaia sunt cei mai mulţi turişti - 25.000. Şezlonguri şi umbrele, terase şi beach baruri deschise. Toat sunt pregătite pentru cei care au venit în această vacanţă la mare. De la berbecuţ gătit chiar aici, pe malul mării şi până la fructe de mare, turiştii au găsit aici de toate".

Petrecerea a curs cu voie bună şi pe malul Dunării

Cine a exagerat, a cautat remedii pentru marea mahmureală. "Având în vedere că alcoolul este partea din distracţia zilnică a celor care vin pe litoral, venim cu nişte chestii. ca nişte urechi de porc pe care le marinam înainte, le tragem la tigaie, le punem nişte dulceaţă de ardei iute ca să între următoarea bere". De marea distracţie profită şi traficanţii de droguri. Ieri, poliţiştii au reţinut doi dealeri care aveau la ei 17 kilograme de droguri. Stupefiantele urmau să fie distribuite pe litoral.

Cei care n-au prins valurile mării s-au refugiat pe malul Dunării, la Galați. "Muzică, dans, distracţie, pe malul Dunării, de această dată, la petrecerea 1 Mai, ca-n Vamă. În plus, la toate astea, priveliștea Galațiului iluminat pe timp de noapte". Sub cerul liber petrecerea a curs cu voie bună și vibe de vacanță. Indiferent de loc distracţia a fost garantată, iar petrecerile incendiare vor continua şi în zilele următoare.

