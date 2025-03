Moscova cere anchetă după un eveniment din Parlamentul României, unde susţine că o organizaţie "teroristă" a cerut "dezmembrarea Rusiei"

"Comisia a studiat materialele forumului "Marea Neagră: frontiera viitorului pentru o Europă sigură şi stabilă", desfăşurat recent în Parlamentul României cu participarea reprezentanţilor unei organizaţii teroriste interzise în Rusia", susţine parlamentarul rus, fără a preciza la ce organizaţie se referă.

"Materialele colectate au fost transmise Procuraturii Generale a Federaţiei Ruse pentru evaluarea juridică şi luarea deciziilor în conformitate cu legislaţia noastră, precum şi Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse pentru un răspuns politic şi diplomatic la acţiunile ostile ale autorităţilor române, care au oferit teroriştilor o platformă parlamentară pentru a desfăşura provocări împotriva ţării noastre", a declarat Piskarev, citat de contul Telegram al Comisiei pe care o prezidează.

Potrivit deputaților, în timpul evenimentului din parlamentul României, "au fost făcute în mod repetat apeluri către țările occidentale, inclusiv agenți străini, pentru a obține înfrângerea militară a Rusiei și dezmembrarea acesteia în mai multe state independente".

România, acuzată de provocări și acțiuni ostile

În plus, a adăugat Piskarev, au existat propuneri de "retragere a Rusiei de la Marea Neagră", ceea ce are elementele constitutive ale infracţiunilor de "apel public la acţiuni menite să încalce integritatea teritorială a Federaţiei Ruse" şi "apel public la declanşarea unui război de agresiune", a afirmat deputatul de la Moscova. "Resping categoric o asemenea afirmaţie", a declarat marţi ministrul român de interne, Cătălin Predoiu, întrebat de jurnalişti despre acuzele aduse de Moscova.

Forumul "The Black Sea Forum: Frontier of the future for a secure & stable Europe", organizat de ONG-ul polonez Post-Russia Free Nations Forum, s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului la 19 martie 2025. Printre invitaţi s-au numărat mai mulţi miniştri români, ministrul de interne al Bulgariei, un invitat de la Jamestown Foundation, reprezentanţi de la organizaţiile Paneuropa România şi Paneuropa Austria, precum şi de la Atlantic Club Bulgaria.

Fondată în Polonia, în 2022, după invadarea Ucrainei, organizația Post-Russia Free Nations Forum a fost declarată de Curtea Supremă a Rusiei drept grupare teroristă, fiind acuzată că promovează separatismul și urmărește desființarea Federației Ruse în state independente sub influență străină.

