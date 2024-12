Motivul pentru care o femeie din Londra primeşte de 76 de ani aceeaşi felicitare de Crăciun din Germania

O străbunică de 88 de ani din Londra primeşte în fiecare an o felicitare de Crăciun de la prietena sa prin corespondenţă din Germania, cu care ţine legătura de când avea 12 ani, notează PA Media/dpa.

Sylvia Perkins, din Bermondsey, sud-estul Londrei, a început să-i scrie Lisei Kull din Germania în 1948, în timp ce frecventa o şcoală de fete, în cadrul unui schimb şcolar organizat după cel de-Al Doilea Război Mondial. Chiar dacă ceilalţi colegi de clasă au încetat corespondenţa după finalizarea proiectului, Perkins a continuat să-i scrie Lisei Kull, care are în prezent 89 de ani.

Cele două nu au vorbit niciodată la telefon şi nu s-au întâlnit personal

Deşi nu au vorbit niciodată la telefon şi nu s-au întâlnit personal, cele două s-au ţinut la curent cu ceea ce se întâmplă în viaţa lor şi au menţinut tradiţia de a-şi trimite felicitări de Crăciun în ultimii 76 de ani. "Am avut această lecţie de engleză în care ni s-a dat o adresă şi am scris aceste scrisori, iar şcoala le-a trimis", a povestit Perkins agenţiei de presă PA. "Apoi ni s-a lăsat libertatea de a continua, iar mama mea m-a încurajat să continui să scriu. Îmi amintesc că o dată, de Paşte, mama, care era foarte elegantă, a cumpărat o eşarfă frumoasă pentru Lisa, pe care i-am trimis-o prin poştă. Acum, la vârsta noastră, ne limităm doar la felicitări de Crăciun", a subliniat britanica, adăugând că fost singura din clasă care a continuat corespondenţa.

Perkins a mai spus că, deşi proiectul şcolar a fost iniţiat ca urmare a războiului, ea şi Kull nu au vorbit niciodată despre acest subiect. "Eu ştiu doar câteva cuvinte în germană, dar de prima dată când mi-a scris, engleza ei era, şi încă este, perfectă", a adăugat ea. "Nu am vorbit despre război. Soţul ei, Willie, cred că a fost luat prizonier de război de către ruşi. Nu s-a întors acasă din Rusia decât la cinci ani după terminarea războiului", a povestit Perkins. Pentru cea de-a 50-a aniversare a Sylviei, fiica sa, Joanne, a încercat să organizeze o vizită a Lisei la Londra, însă aceasta nu a fost posibilă din cauza stării de sănătate precare a soţului său.

În cea mai recentă felicitare de Crăciun Lisa a scris: "Dragă Sylvia, încă un an s-a încheiat şi suntem cu un an mai în vârstă, 88 şi, respectiv, 89 de ani. Tu eşti străbunică, iar eu sunt străbunică pentru Yoshi, noul câine al nepotului meu Jonas şi al soţiei sale. 2024 a fost un an bun, cu sănătate bună. Sunt în casa mea. Pentru tine şi familia ta, un Crăciun foarte fericit şi un 2025 sănătos. Cu drag, Lisa"

Perkins a mărturisit că aşteaptă cu nerăbdare felicitarea Lisei de fiecare Crăciun pentru a şti că este bine. "Este o felicitare de Crăciun pe an, dar când o primesc, mă gândesc, uraa, este încă în putere", a adăugat ea.

