Apele au înghiţit Texasul. Imaginile cu inundaţiile din ultimele zile arată un peisaj dezolant. În unele cartiere, apa a ajuns chiar până la ferestrele caselor, iar maşinile au fost înghiţite de puhoaie. "Doamne, intră în apă! Doamne, dumnezeule! Ieşi afară!"

Alte imagini șocante surprind momentul în care un TIR este măturat de ape pe o autostradă. Disperaţi şi panicaţi, martorii strigă la șofer să iasă mai repede din cabină. În doar câteva secunde, bărbatul reuşeşte să se salveze - iese pe geam şi se propteşte pe plafon. Localnicii sunt devastaţi. Tot ce au clădit până acum s-a dus pe apa sâmbetei. "Am crescut aici. Am mai multe amintiri decât am oriunde altundeva. Am o fetiţă de zece luni şi o soţie. Şi vreau să-mi construiesc o viaţă aici, iar asta este un dezavantaj major".

Dacă unii au fost evacuaţi la timp, alţii, încă blocaţi în propriile case, aşteaptă din moment în moment să fie salvaţi. "Această amenințare este în curs de desfășurare, iar situaţia se va înrăutăți. Nu este o inundație tipică. Este un eveniment catastrofal. Și trebuie să luăm cu toții măsurile necesare pentru a răspunde în consecință".

Din fericire, până în aceste momente, nu există victime. Însă, vremea rea va continua să se dezlănţuie şi în următoarele zile. Meteorologii americani au emis o nouă avertizare de inundații, valabilă până marți.

