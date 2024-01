Povestea unei regăsiri. Gemene separate şi vândute la naştere, reunite datorită TikTok-ului, după 19 ani. Au fost victimele traficului de copii

Povestea celor două surori, Amy şi Ano, începe când acestea aveau doar 12 ani. Amy Khvitia se afla în vizită la naşi, într-un orăşel de pe coasta Mării Negre, când a descoperit la showul ei preferat "Georgia's Got Talent", o fetiţă identică cu ea. "Toţi cunoscuţii au sunat-o pe mama să o întrebe de ce am participat, sub un alt nume, la concurs". Însă familia nu a dat importanţă acestui episod.

Şapte ani mai târziu, în noiembrie 2021, Amy a postat o pe TikTok un video în care apare cu părul albastru şi cu un piercing în sprânceană. La peste 320 de kilometri, în Tbilisi, o altă adolescentă de 19 ani, Ano Sartania, a descoperit înregistrarea datorită unei prietene.

Ano a încercat să o contacteze online pe fata din video, dar nu a reuşit, aşa că a apelat la un grup de WhatsApp. Din fericire, cineva o cunoştea pe Amy şi le-a făcut legătura celor două. Amy şi-a dat seama imediat că Ano este fetiţa pe care a văzut-o cu mulţi ani în urmă la televizor. "Te-am căutat de atât de mult timp", îi scrie fata. "Şi eu", i-a răspuns Ano.

Pe parcursul următoarelor zile, cele două au descoperit că au foarte multe lucruri în comun. Amândouă s-au născut la maternitatea din Kirtskhi, care astăzi nu mai există, dar potrivit certificatelor de naştere, zilele lor de naştere erau diferite. Potrivit documentelor pe care le aveau, nu puteau fi surori, însă existau prea multe similarităţi.

Gemene, reunite la 19 ani de la naştere

Cele două ascultau acelaşi gen de muzică, amândouă iubeau dansul, ba chiar aveau şi aceeaşi coafură. Mai târziu au descoperit că suferă inclusiv de aceeaşi boală genetică - displazie fibroasă. "De fiecare dată când descopeream ceva nou legat de Ano, lucrurile deveneau din ce în ce mai ciudate", mărturiseşte Amy.

Cele două s-au întâlnit faţă în faţă, pentru prima dată, la Tbilisi. "Era ca şi când mă uitam în oglindă, aceeaşi faţă, aceeaşi voce. Eu sunt ea şi ea este eu", a spus Amy. Tânăra şi-a dat seama atunci că nu există nicio îndoială: sunt gemene. Astfel au decis să-şi confrunte familiile şi să afle adevărul legat de naşterea lor.

Pentru că nu putea să aibă copii, mama lui Amy a mărturisit că o prietenă i-a spus, în urmă cu 19 ani, că la un spital local există un bebeluş nedorit de părinţii biologici. Ar trebui să le plătească medicilor, dar l-ar putea lua acasă și să-l crească ca şi când ar fi al ei. Mama lui Ano a avut aceeași poveste.

Niciuna dintre familiile adoptive nu știa că fetele erau gemene și, în ciuda sumelor mari plătite pentru a le adopta, spun că nu au realizat că este ilegal. Georgia trecea printr-o perioadă de tulburări politico-sociale, şi având în vedere că în proces a fost implicat şi personalul spitalului, au crezut că totul este legal. Niciuna dintre familiile nu a dezvăluit cât de mulţi bani au oferit pentru fete.

Reunite cu mama biologică datorită unui grup de Facebook

Amy şi Ano nu au putut să nu se întrebe dacă părinţii biologici le-au vândut pentru a face rost de bani. Aşa că au cerut ajutorul tot străinilor de pe internet. Au găsit un grup de Facebook dedicat reunirii familiilor cu copii adoptaţi ilegal la naştere şi au împărtăşit povestea lor.

O tânără din Germania a răspuns, spunând că mama ei a născut gemene la Maternitatea Kirtskhi în 2002 și, în ciuda faptului că i s-a spus că au murit la naştere, femeia avea unele îndoieli. În urma unor teste ADN a reieşit că fata din grupul de Facebook este sora lor și trăieşte cu mama biologică, Aza, în Germania.

Grupul care a reunit familia georgiană a fost înfiinţat, în 2021, de jurnalista Tamuna Museridze, ea însăşi adoptată ilegal la naştere. Femeia a pus bazele grupului pentru a-și căuta familia, dar demersul ei a expus un scandal naţional privind traficul de copii, care a afectat vieţile a zeci de mii de oameni, de-a lungul a zeci de ani.

