Prezentator TV, găsit mort lângă un râu. Ieşise să îşi plimbe câinele, când a căzut secerat: "Inimile noastre sunt frânte"

Nathan Templeton, prezentator al emisiunii Channel 7's Sunrise, a fost descoperit fără viață în Geelong, Victoria, lăsând în urmă doi copii. Ar fi suferit o criză în timp ce își plimba câinele şi a căzut secerat.

Trupul neînsufleţit a fost găsit pe un drum lângă râul Barwon. Autoritățile nu tratează decesul său ca pe o suspiciune de crimă. Familia îndurerată a lui Nathan a emis o declarație sfâșietoare, exprimându-și şocul şi durerea: "Inimile noastre sunt frânte, un tată adorabil și un prieten minunat, va fi regretat de mulți."

Dedicând peste un deceniu rețelei Seven, Nathan a devenit o figură familiară prin acoperirea şi transmiterea informaţiilor ca prezentator la Jocurile Olimpice de la Rio și Tokyo, Jocurile Commonwealth din 2018 și prin diverse alte evenimente sportive australiene. Directorul Seven Melbourne, Lewis Martin, a transmis vestea tristă colegilor prin e-mail, fragmente din acesta fiind publicate în The Metro.

"Știrea tragică a trecerii în nefiinţă a lui Nathan ne-a lăsat pe toți la Seven profund întristați. Nathan a fost un jurnalist respectat a cărui pasiune pentru ştiri a fost evidentă în toți anii săi de colaborare". A continuat, lăudând modul simplu şi afectuos al lui Nathan în întreaga companie, dar şi munca sa impactantă la Sunrise și în cadrul evenimentelor sportive majore din Australia. "El a lucrat la sediul central al Seven din Melbourne, dar a fost cunoscut și foarte iubit în întreaga companie, și prin munca sa la Sunrise și la evenimente sportive majore, în toată Australia." Martin a concluzionat prin extinderea celor mai profunde simpatii familiei lui Nathan, celor dragi și în special celor doi fii mici ai săi în această perioadă extrem de dificilă.

"Interviurile sale la Jocurile Olimpice/Jocurile Commonwealth au ieşit în evidenţă pentru că le-a permis înotătorilor să strălucească. Știa că totul era despre ei. De aceea ei și colegii jurnaliști îl respectau atât de mult. Profund întristat de pierderea unui om pe care îl admir și respect enorm. Nathan Templeton a fost cu adevărat una dintre cele mai bune persoane cu care am lucrat, trimit gânduri bune către familia și cei dragi lui", a transmis Nick McCallum într-un mesaj de omagiere adus jurnalistului, potrivit Mirror.

"Am lucrat cu Nathan Templeton la New 7. Era un tip dulce, autentic - unul dintre cei buni. Soția sa Kate, care era la ABC, este, de asemenea, una dintre cele mai plăcute persoane din industria noastră," a adăugat Tony Shaw, în timp ce Louise Milligan a scris online: "Gânduri de dragoste către Kate și copiii lor și către toți cei care l-au iubit pe Nathan. Este teribil de trist să aud că Nathan a murit."

