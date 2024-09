Alegeri SUA 2024 . Seară istorică în Statele Unite. Donald Trump şi Kamala Harris vor participa la prima lor dezbatere publică televizată. Fiecare va avea doar 2 minute la dispoziţie ca să răspundă la o întrebare, timp în care microfonul contracandidatului va fi oprit. Analiştii media estimează că duelul are şanse să devină una dintre cele mai urmărite transmisiuni electorale din istorie.

Dezbaterea istorică dintre Kamala Harris şi Donald Trump va fi organizată în Philadelphia, Pennsylvania, unul dintre statele cunoscute drept "swing", adică poate înclina decisiv balanţa electorală. Centrul Constituţiei Naţionale a fost transformat într-o fortăreaţă - kilometri întregi de garduri de metal au înconjurat clădirea, iar agenţii Secret Service vor veghea de la înălţime fiecare mişcare a civililor. Podul Benjamin Franklin, tranzitat zilnic de peste 100 de mii de maşini, va fi închis în timpul evenimentului.

Setul de reguli, conceput pentru a-l opri pe Trump, ar putea să-l avantajeze

Cei doi vor sta la unul lângă altul, în spatele unor pupitre pe care vor avea doar o sticlă cu apă, un pix şi eventual câteva notiţe de la strategii lor de campanie. Ca să nu se întrerupă sau să vorbească unul peste altul, vor avea microfonul închis atunci când vorbeşte adversarul. Setul de reguli, deşi menit să-l ţină sub control pe Donald Trump, s-ar putea dovedi călcâiul lui Ahile pentru Kamala Harris. "Opţiunile ei sunt limitate. La un moment dat, o să vrea ca atmosfera să fie aprinsă, ca să-l poată întrerupe şi provoca pe Trump, dar asta nu se va putea", a declarat Josh Boak, The Associated Press.

În ultima săptămână, Kamala Harris a petrecut ore în şir cu echipa ei de campanie pregătind strategii, inclusiv cum să facă faţă unui val de jigniri pe care se aşteaptă să i le adreseze Trump. Harris este la prima ei dezbatere electorală. Aşa că Şi-a permis doar un scurt moment de relaxare, o plimbare de câteva minute pe plajă alături de soţul ei şi la un magazin de condimente. Veteran deja al dezbaterilor electorale, Donald Trump speră să oprească avansul din sondaje al Kamalei Harris. "Ea (n.red. - Kamala Harris) e mai rea decât el (n.red. - Joe Biden). El e mai inteligent decât ea. Aşteaptă dezbaterea. Ştiţi că dacă o să o înving, (presa americană, n.red.) va spune că 'Trump a suferit o pierdere umilitoare', indiferent de ce o să se întâmple", a declarat Donald Trump.

Fosta primă doamnă, Melania Trump, absentă până acum din campania electorală, a transmis şi ea un mesaj de sprijin pentru soţul ei. "Încercarea de asasinare a soţului meu a fost o experienţă oribilă şi dureroasă. Acum, liniştea din jurul acestei tentative este apăsătoare. Nu pot decât să mă întreb "de ce forţele de ordine nu l-au arestat pe trăgător înainte de discurs?" Se ascund multe în spatele acestei poveşti şi trebuie să aflăm adevărul", a declarat Melania Trump, fosta prima doamnă a SUA. Cei doi contracandidaţi duc o luptă pe muchie de cuţit pentru fotoliul de la Casa Albă. Un sondaj electoral realizat de New York Times arată că Trump se află în spatele Kamalei Harris cu doar un procent.

